Ūdenī “dzīvo” nāvējoša baktērija; trīs nedēļas pēc peldes Baltijas jūrā miris cilvēks 0
Vairāki berlīnieši pēc uzturēšanās Meklenburgā-Priekšpomerānijā (piekrastes reģions Vācijā) inficējušies ar vibrio baktērijām. Viens gadījums beidzies letāli.
Kā ziņo Welt.de, pēc uzturēšanās Baltijas jūras piekrastē Meklenburgā-Priekšpomerānijā kāda persona no Berlīnes jūlijā nomira vibrio infekcijas dēļ. Saskaņā ar Berlīnes Veselības un sociālo lietu valsts pārvaldes (Lageso) datiem, šis ir pirmais šāds nāves gadījums, ko iestāde reģistrējusi kopš 2023. gada. Par agrāku periodu dati nav pieejami.
Kopumā šogad Lageso savā jaunākajā infekcijas slimību nedēļas pārskatā reģistrējis trīs vibrio infekcijas gadījumus. Vēl vienā no tiem saslimusī persona pirms slimības sākuma bija uzturējusies citos Vācijas apriņķos. Iestāde uzskata, ka saslimšana, visticamāk, radusies pēc brūces vai ādas saskares ar jūras vai iesāļu ūdeni.
Datu aizsardzības apsvērumu dēļ Lageso nesniedza informāciju par saslimušo dzimumu. Visi pacienti bija vecāki par 75 gadiem un tādējādi piederēja riska grupai.
Lageso: 2026. gada sezona sākusies agrāk
Vibrio ir baktērijas, kas dabiski sastopamas saldūdenī, iesāļā un sālsūdenī. Vasaras karstuma laikā vibrio infekciju risks Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā pieaug. Saskaņā ar Roberta Koha institūta (RKI) datiem, kad ūdens virsmas temperatūra pārsniedz 20 °C, vibrio baktērijas var ļoti strauji vairoties.
Īpaši seklās piekrastes zonās, kas ātri sasilst, pie augstākām temperatūrām ievērojami palielinās šo baktēriju izplatības risks. Baltijas jūra ir īpaši skarta tās zemā sāļuma dēļ.
Saskaņā ar Lageso ziņojumu Berlīnes veselības iestādes 2025. gadā reģistrēja divus vibrio infekcijas gadījumus, bet 2023. un 2024. gadā – pa pieciem gadījumiem. Šogad novērojams salīdzinoši agrs vietēji iegūto vibrio infekciju sezonas sākums. Par iespējamo iemeslu tiek uzskatīta agrīna piekrastes ūdeņu sasilšana augsto temperatūru dēļ.
Jaunākie dati aptver periodu līdz 29. kalendārajai nedēļai. Iepriekšējos gados līdz šim laikam vidēji tika ziņots tikai par vienu infekcijas gadījumu kopš gada sākuma.