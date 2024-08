Kā atšķirt Latvijas piena produktu no ievestā? “Jā, maziņa, vajag brilles, bet šai uzdrukai ir jābūt bez variantiem!” Ieteikt







Kā cilvēkiem saprast, kurš ir Latvijas produkts, bet kurš – importēts, jo apraksti, nosaukumi brīžiem ir tik mānīgi un nesaprotami, ka, piemēram, Polijā ražotam produktam ir apraksts latviski. Kā piemēru šim apgalvojumam TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs, nosauca Igaunijā ražoto “Almas” pienu, bet Lietuvā ražo “Anneles” pienu, – visi skanīgi latviešu nosaukumi.

Viņš atzīst, ka par dažādām latviešu produktu atpazīšanas niansēm varētu runāt daudz, bet ir viena lieta, kas ir visiem dzīvnieku izcelsmes produktiem Latvijā marķējumā – tā ir prasība ar uzdruku – elipse jeb ovāls, kuram virspusē ir LV burti.

“Ja ir šaubas, no kurienes ir produkts, tad ir jāmeklē uz piena produktiem šī elipse ar LV burtiem – šis piena produkts būs no Latvijas,” – šis ir tas pats, pats galvenais, kas liecinās par vietējo ražojumu, norāda Šolks. “Jā, maziņš, vajag brilles, bet to noslēpt nedrīkst un tas ir jāmeklē, ja cilvēks vēlas Latvijas produktu,” šādu padomu dod eksperts.