Kvēpu filtra pārbaudē, kas aizvadītajā sestdienā, 8. novembrī, notika Biķernieku trasē Rīgā, 55% dīzeļdzinēju automašīnu neatbilda nākamā gada prasībām, aģentūru LETA informēja pārbaužu rīkotāji.

No šī gada Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir sākusi cieto daļiņu pārbaudi jeb DPF filtra funkcionalitātes pārbaudi. Šajā gadā vēl ir spēkā noteikumi, kas paredz, ja cieto daļiņu koncentrācija atgāzēs pārsniedz pieļaujamo normu, automobiļa tehniskajā pārbaudē tiek likts pirmais vērtējums, taču no 2026. gada janvāra tiks likts otrais vērtējums.

Tas paredz atklātā defekta novēršanu viena mēneša laikā, pretējā gadījumā piedalīšanās ceļu satiksmē ar šādu automašīnu tiks liegta.

Pasākuma organizatora “IC24.lv” pārstāvis Ivars Klints stāsta, ka visām automašīnām, kas bija ieradušās uz bezmaksas pārbaudi,

55% tā dēvētais kvēpu filtrs bija bojāts, nefunkcionēja vai arī tā vispār automašīnā nebija.

Klints norādīja, ka pārbaudē aptuveni ceturtā daļa apmeklētāju bija ar tādām automašīnām, uz kurām jaunās prasības nebūs attiecināmas, proti, ar vecākām par 2013. gadu vai ar benzīna dzinēju. “Tas liecina par to, ka cilvēku informētība par jaunajām prasībām nav mainījusies, kā arī

lielākā daļa šoferu, kurus skar šīs prasības, tomēr nav gatavi izmaiņām, un problēmas risināšana tiek atlikta līdz pēdējam,” min Klints.

Vienlaikus viņš piebilda, ka daļa cilvēku jau zināja, ka viņu automašīnai ir problēma ar DPF, ko bija noskaidrojuši tehniskajā apskatē, un uz šo pasākumu ieradās pēc konsultācijas.

Tāpat pārbaudē secināts, ka novembra sākumā katra desmitā automašīna bija aprīkota ar vasaras riepām. Savukārt katrai piektajai automašīnai, kas bija aprīkota ar ziemas riepām, protektora atlikums bija no 4 milimetriem (mm) līdz 5,5 mm, kas nozīmē, ka sniegam un ledum riepas nav piemērotas.

