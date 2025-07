FOTO: @instant_mk/ X

Sociālajā medijā “X” publicēts attēls, kurā redzama kruīztūristu ģimene, kura mēģina šķērsot satiksmei aktīvo un noslogoto krasta ielu, pie Rīgas Pasažieru ostas. Publikācija ir aizsākusi plašu diskusiju un sabiedrības viedokļi dalās.

Vietas specifika: “Nav uz kurieni iet”

Kāds X lietotājs norāda uz problēmas sakni: Tur ir lielāka problēma, ja paskatās uz globusu. Pret kruīzkuģiem zeme ceļam otrā pusē ir privāta, līdz ar to nav nekādas iespējas tieši pretī izbūvēt sakarīgu gājēju pāreju, jo nav jau uz kurieni. Ja nu vienīgi apmaiņā pret vondersalas infru, varbūt.”

Cits komentētājs pieļauj, ka problēmas risinājums jau ir izstrādāts, bet ieviešana kavējas: “Ja nekļūdos, tad kaut kur manīju plānus izbūvēt tur gājēju pāreju, iespējams, ka projekts ar jau gatavs, bet Rīgā jau viss norit lēni.”

Kāda sieviete norāda uz infrastruktūras tukšumu vesela kvartāla garumā: “Te ir pilnīgas lamatas, jo visā kvartālā līdz nac.teātrim nav nevienas gājēju pārejas.”

Attiecīgā vieta saņem asu kritiku no sabiedrības pārstāvjiem, kāds vīrietis raksta: “Šeit es pilnīgi piekrītu Maijai @instant_mk : gājēju infrastruktūra pie Pasažieru ostas nav sakārtota, izbūvēta jau gadu desmitiem, un tā ir mudacīga bezkaunība no visu liekulīgo tūrisma un valsts atpazīstamības funkcionāru un institūciju puses, nodarot ārkārtīgu kaitējumu tam valsts tēlam, kuru šie visi sakās spodrinām no rīta līdz vakaram.”

Tikmēr vairākos komentāros izskan kategoriska nostāja pret jaunas gājēju pārejas izbūvi: “un pie kam , dēļ 3 mēnešiem gadā? kad kuği nav pat katru dienu?”

Ir sabiedrības daļa, kura problēmu nesaskata, jo uzskata, ka var paiet pāris minūtes ilgāk un tikt ielai pāri neapdraudot savu dzīvību šķērsojot ceļu pār brauktuvi: “200metru attalumā ir pāreja un nekas traks aplis turistam tas nav.. tak ne jau uz darbu skrien,” raksta kāds “X” lietotājs.

Diskusija izgaismo nopietnu plaisu starp pilsētas tēla spodrināšanu tūristu acīs un reālo infrastruktūru uz vietas. Lai gan daļa sabiedrības pieprasa ērtāku un loģiskāku piekļuvi centram tūristiem, citi uzskata – tas nav prioritāri un neatmaksājas sezonālā slodzes kontekstā.

