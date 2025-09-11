Foto: Ekrānuzņēmums no “Threads”/Canva

11. septembris 2025
Ikdienā uz automašīnu aizmugurējiem stikliem esam pieraduši redzēt uzlīmes, kurās tiek brīdināts par mazuli “uz klāja”, taču šoreiz sociālo tīklu uzmanības centrā nonākusi neparasta uzlīme ar mazuļa ratiņiem. Tās teksts daudziem liek saraukt pieri, taču citus tas uzjautrina.

Uzlīmi rotā virsraksts  “Maziņš di*sējs iekšā”.

Vietnē “Threads” sieviete, kas to pamanījusi raksta: “Bez brillēm nesalasīju, bet, kad salasīju…” Daļa ieraksta komentētāju tikai pasmejas, taču citi atzīst, ka tas ir humors nevietā.

“Man neliekas smieklīgi,” kāda komentētāja uzsver.

“Bet pie stūres – liels di*sējs,” ironizē cita.

Vēl kāda spriež: “Man pašai ir bērni, bet es īsti nesaprotu šādu uzlīmju jēgu. Ari to pašu standarta “baby on board”. Tie, kam vienalga, trieksies tāpat..”

Savukārt citi atgādina, ka šīm uzlīmēm var būt arī praktiska nozīme: “Reiz dzirdēju, ka tas ir vairāk glābšanas dienestiem – lai zina, ka auto ir bērns.”

