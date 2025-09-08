Foto: Canva

“Grūtnieci palaist par traku, bet cilvēkus ar alkoholu…” Veikala apmeklētājs sašutis par netaisnību piemājas veikalā 0

12:33, 8. septembris 2025
Vietnē “Threads” raisās karsta diskusija pēc kāda lietotāja ieraksta par piedzīvoto piemājas veikalā “Top!”, kur pārdevēja neilgi pirms alkohola tirdzniecības laika beigām nolēma palaist pa priekšu visus, kas pirka alkoholu.

Autors dalījās ar notikušo: “Tikko stāvēju piemājas “Topiņā”. Laiks 19:52, un rindā kādi ~7 pircēji. Aizmugurē runas “eu, a mēs paspēsim nopirkt”, jo tie stāvēja ar alus bundžām un kokčikiem.

Priekšā man vīrietis ar meitu ļoti steidzās, vēl pirms viņa omīte knapi tur grozu no smaguma ar produktiem, bet pēkšņi pārdevēja tāda: “Nāk priekšā tie, kuriem alkohols!” Iznāk priekšā visiem no aizmugures vecis ar alu un sieviete ar kokčikiem, vēl aiz viņiem kaut kādi 2 džeki ar šņabja pudeli…Vai tā tiešām ir pareizi darīt?”

Autors piebilda, ka viņam pašam nebija grūti pagaidīt minūti, taču pārējie pircēji skaļi sākuši izteikt pretenzijas pārdevējai par savējo glābšanu.

Komentāros uzvirmojuši dažādi viedokļi. Daži aizstāv pārdevēju, sakot, ka tā esot tikai nervu taupīšana, bet cits ironizēja: “Ja cilvēks vēl nav tik attīstījies, lai iemācītos laicīgi apmeklēt veikalu, tad diez vai ir pietiekami attīstījies, lai to alkoholu vispār lietotu..”

Daudzi gan uzskatīja, ka šāds izņēmums nav pieņemams. Kāds uzsvēra: “Es uzskatu, ka nav jābūt tādām “privilēģijām” cilvēkiem, kas pērk alkoholu. Kāpēc viņi var izlaist rindu, bet pārējie tikmēr gaida uz tiem? Ja nepaspēji laicīgi – tā jau tava problēma, ne citu. ”

“Tad jau labāk laiž tos, kam saldējums kūst groziņā,” cits komentāra autors piebilda.

“Ir situācijas, kurās cilvēki ir jāpalaiž, bet šī nav tāda,” piebilda cita “Threads” lietotāja, uzsverot, ka nelaistu nevienu pa priekšu.

Diskusijā atskanēja arī praktiskāki ierosinājumi – no atsevišķas “alkašu kases” līdz pašapkalpošanās kasēm, lai izvairītos no šādām konfliktsituācijām.

Vēl kāda komentētāja atgādināja, ka vēl nesen sociālajos tīklos tika spriests, vai rindā būtu jāpalaiž grūtnieces vai vecāki ar bērniem, bet šajā gadījumā priekšroka dota alkohola pircējiem. Tas, pēc viņu domām, spilgti ataino sabiedrības sagrozītās prioritātes.

LA.LV Aptauja

Vai, tavuprāt, veikala pārdevēja rīkojusies taisnīgi?

  • Jā, protams
  • Nē!!!
  • Grūti pateikt
  • Mani tas nesatrauc

