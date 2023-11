Uzņēmums “Pasažieru vilciens” pēc jauno vilcienu saņemšanas mainīs zīmolu uz “Vivi”. Tas jau izsaucis zobgalības sociālā tīkla X lietotājos.

Pārzīmološanās nav nekas nosodāms, it īpaši valsts uzņēmumiem, kur tas vecais zīmols ir kā bagāža. Tet un Elektrum, šķiet, puslīdz ir izdevies atbrīvoties no tās deviņdesmito garšas, kas nāca līdzi Lattelekomam un Latvenergo.

Bet nu tad arī jāatbrīvojas no deviņdesmito garšas. https://t.co/LKcJ3HYIjX

