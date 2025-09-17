Kallasa: “Dalība militārajās mācībās, naftas pirkšana – tas viss ir šķērslis mūsu sadarbībai, kad runa ir par attiecību padziļināšanu” 0
Indijas piedalīšanās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās “Zapad 2025” un Krievijas naftas iegāde kavē ciešāku attiecību veidošanu starp Indiju un Eiropas Savienību (ES), trešdien paziņojusi ES augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
“Galu galā mūsu partnerība nav saistīta tikai ar tirdzniecību, bet runa ir arī par arī noteikumos balstītas starptautiskās kārtības aizsardzību,” norādīja ES augstākā pārstāve, paziņojot par bloka jauno stratēģiju ES un Indijas attiecību stiprināšanai.
Jau ziņots, ka Indija, Irāna un vēl vairākas citas Maskavas sabiedrotās šomēnes piedalījās Krievijas un Baltkrievijas apvienotajās militārajās mācībās “Zapad 2025”. Daļa no šiem manevriem notika tuvu NATO robežām.
“Dalība militārajās mācībās, naftas pirkšana – tas viss ir šķērslis mūsu sadarbībai, kad runa ir par attiecību padziļināšanu,” sacīja Kallasa.
Neraugoties uz to, ka Brisele un Deli nav vienisprātis Krievijas jautājumā, Eiropas Savienība un Indija cenšas līdz 2025.gada beigām pabeigt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu.
Tikmēr Indijas attiecības ar ASV joprojām ir saspringtas. ASV prezidents Donalds Tramps augustā paaugstināja muitas tarifus lielākajai daļai Indijas preču līdz 50%, šādi atspēlējoties Indijai par Krievijas naftas pirkšanu.
ES ir Indijas lielākā tirdzniecības partnere, un pēdējo desmit gadu laikā tirdzniecība starp abiem ekonomikas gigantiem pieaugusi par 90%, norādīja ES tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs.
Indijas un ES augstākās amatpersonas cer nākamā gada sākumā tikties augsta līmeņa samitā.
“Ir pienācis laiks stiprināt partnerattiecības, kuru pamatā ir kopīgas intereses un kopīgas vērtības. Ar jauno ES un Indijas stratēģiju mēs mūsu attiecības pārceļam nākamajā līmenī,” platformā “X” pavēstīja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Jaunā stratēģija ietver arī centienus veidot ciešākas saites aizsardzības un drošības jomās, kā arī tehnoloģiju un klimata jautājumos.