Tas ir bīstami! Cilvēki, kuri ir strādājuši ar Latvijai svarīgām lietām, ir brīdināti par izbraukšanu ārpus ES un NATO







“Tas, ka mūsu deputāti, kuri balsoja par Uzvaras pieminekļa novākšanu, ir iekļauti sarakstā, bija zināms,” TV24 raidījumā “Ziņu Top” pastāstīja Saeimas deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Viņa norāda, ka tas nav jauns lēmums, taču šobrīd šis saraksts ir kļuvis publisks.

Zanda Kalniņa-Lukaševica atgādina, ka viens no bijušajiem Saeimas deputātiem, kurš bija devies uz vienu no Centrālāzijas valstīm, jau gandrīz tika aizturēts.

“Cilvēki, kas ir strādājuši un iestājušies par Latvijai svarīgām lietām, ir brīdināti, ka ir ļoti jāuzmanās izbraukt ārpus ES un NATO valstīm,” viņa skaidroja.

Īpaši jāuzmanās braukt uz valstīm, kas ir Krieviju atbalstošas, tai draudzīgas vai sadarbojas ar to, jo ir reāls risks tikt arestētiem, aizturētiem un mēģinātiem nodot Krievijai: “Tas ir bīstami!”

Cilvēkiem, kuri ir pieņēmuši būtiskus lēmumus, un turpina iestāties pret Krievijas agresiju Ukrainā, ir ļoti jāpiedomā par savu drošību ceļojumos vai komandējumos.

“Ir ļoti jāpiedomā, lai nenonāktu valstīs, kas ir ārpus ES un NATO valstīm,” deputāte uzsvēra.

Jau vēstīts, ka neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums “Mediazona” apkopojis datus par ārvalstniekiem, kurus Krievijas varasiestādes izsludinājušas meklēšanā, konstatējot, ka to vidū ir desmitiem Eiropas, tostarp arī Latvijas, politiķu un amatpersonu, kā arī daudzas augsta ranga Ukrainas militārpersonas un simtiem cilvēku, kurus Maskava pasludinājusi par “ārvalstu algotņiem”, kas kopā ar ukraiņiem cīnās pret krievu iebrucējiem.

“Mediazona” noskaidrojusi, ka meklēšanā izsludināti 59 no 68 Saeimas deputātiem, kas balsoja par izstāšanos no vienošanās par pieminekļiem. Neviens no partijas “Saskaņa” deputātiem, kas bija izteikušies pret šo likumu, meklēšanā nav izsludināts.

Meklēšanā izsludināti 13.Saeimas deputāti no “Konservatīvo” frakcijas Ieva Akuratere, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Uldis Budriķis, Normunds Žunna, Evita Zālīte-Grosa, Reinis Znotiņš, Eva Mārtuža, Linda Medne, Sandis Riekstiņš, Krišjānis Feldmans un Jānis Cielēns.

No “Jaunās vienotības” frakcijas sarakstā iekļauti Aldis Adamovičs, Rihards Kozlovskis, Ainars Latkovskis, Atis Lejiņš, Uģis Rotenbergs, Anda Čakša, Kārlis Šadurskis un Andrejs Judins.

Meklēšanā izsludināti deputāti no Zaļo un zemnieku savienības frakcijas Uldis Augulis, Raimonds Bergmanis, Jānis Vucāns, Gundars Daudze, Jānis Dūklavs, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Didzis Šmits.

Savukārt no “Attīstībai/Par!” frakcijas meklēšanā izsludināta Krista Baumane, Aigars Bikše, Mārtiņš Bondars, Ilmārs Dūrītis, Gatis Zamurs, Viesturs Liepkalns, Juris Pūce, Dace Rukšāne-Ščipčinska, Andris Skride, Anda Vita Tērauda un Mārtiņš Šteins.

Sarakstā ir Nacionālās apvienības deputāti Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Jānis Iesalnieks, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Janīna Kursīte-Pakule, Ināra Mūrniece, Ingūna Rībena, Edmunds Teirumnieks un Edvīns Šņore.