Pāris zinātnes vārdā pārgulēja magnētiskās rezonanses iekārtā: uzņemtie attēli kļuva par īstu sensāciju 0
Ja kādreiz esi domājis, kas notiktu, ja divi cilvēki nodarbotos ar seksu magnētiskās rezonanses iekārtā, tad esi nonācis īstajā vietā. Ida Sabelisa un viņas draugs Jups nolēma pārbaudīt šo jautājumu praksē, piekrītot zinātniskam eksperimentam.
Kā ziņo ārzemju medijs Lad Bible, viņu draugs, nīderlandiešu zinātnieks, vēlējās noskaidrot, kas patiesībā notiek ar cilvēka ķermeni dzimumakta laikā.
Tas notika jau 1991. gadā, un, par laimi, abi eksperimenta dalībnieki no iekārtas iznāca sveiki un veseli.
Aparātā bija ļoti maz vietas, tāpēc daudzas pozas, tostarp klasiskā misionāra poza, nebija iespējamas telpas un uzbudinājuma trūkuma dēļ. Tā vietā pāris izvēlējās “karotītes” pozu.
Tieši šie attēli vēlāk palīdzēja mainīt izpratni par cilvēka anatomiju seksa laikā.
Attēli kļuva par sensāciju
Attēli 1999. gadā tika publicēti izdevumā “British Medical Journal” un kļuva par vienu no žurnāla populārākajiem ierakstiem.+
Ida nesen piedalījās podkāstā “What Was It Like”, kur viņa dalījās ar šo pieredzi un atzina, ka nezināja, kādu ietekmi eksperiments atstās. “Šī bija viena no pirmajām magnētiskās rezonanses iekārtām, tāpēc fotogrāfiju uzņemšana prasīja laiku,” viņa stāstīja.
“No kontroles telpas tika dota komanda saglabāt pozu — nezinu, minūti. Tas bija smieklīgi,” sieviete atcerējās.
Lai gan daudzi cilvēki diez vai spētu funkcionēt, ja viņus vērotu zinātnieku komanda mazā telpā, Idas un Jupa attēli skaidri parādīja, ka maksts kanāls ir izliekts, nevis taisns.
“Mēs ar Jupu ierāpāmies tajā iekārtā un sākām darīt savu lietu,” viņa stāstīja, piebilstot, ka tas nebija romantiski. Par laimi, nevienam no viņiem nebija klaustrofobijas.
Galvenais atklājums: vīrieša dzimumloceklis seksa laikā izliecas, pielāgojoties maksts izliekumam.
Tas tiešā veidā bija pretrunā ar Leonardo da Vinči ilustrāciju, kura vairāk nekā 500 gadus uzturēja dzīvu uzskatu, ka sievietes maksts ir taisns cilindrs.