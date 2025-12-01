Kāpēc āboli ir vērtīgi un svarīgi? 0
Āboli ir vieni no iecienītākajiem augļiem ikdienā, bet šajos Ziemassvētkos tiem ir vēl viena papildu vērtība, jo, tos iegādājoties, varēsim palīdzēt bērniem un jauniešiem.
Daļai jaunās paaudzes trūkst zināšanu un praktisku pamata iemaņu virtuvē, kā pagatavot vienkāršu, bet uzturvielām bagātīgu, sabalansētu un veselīgu maltīti. Tas ietekmē ne tikai ikdienas ēšanas paradumus, bet arī jauniešu veselību ilgtermiņā, spēju būt patstāvīgiem un arī personīgo finanšu vadību. Lai aktualizētu šo problēmu un vienlaikus sniegtu praktisku atbalstu, mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl” Adventes laikā organizē labdarības akciju “Katrs ābols ir svarīgs”.
Par katru pārdoto ābolu kilogramu līdz 21. decembrim “Lidl” ziedos 0,10 eiro SOS Bērnu ciematu asociācijai. Savāktie līdzekļi tiks novirzīti svētku mielastiem visos SOS bērnu ciematos un jauniešu mājās Latvijā, kā arī nodrošinās izglītojošu atbalstu veselīga uztura zināšanu un prasmju attīstīšanai.
“Esam novērojuši, ka bērni, kuri nonāk ārpusģimenes aprūpē, nav apguvuši elementāras ēdiena gatavošanas prasmes, kā arī viņiem nav zināšanu par sabalansētu un veselīgu uzturu. Tāpēc esam pateicīgi “Lidl” par šīs tēmas aktualizēšanu, iespēju bērniem apgūt jaunas prasmes un gūt iedrošinājumu gatavot, kas noderēs turpmākajam dzīves ceļam,” norāda Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja.
“Āboli ir vieni no populārākajiem, daudzveidīgākajiem un pieejamākiem augļiem – katrs var atrast sev gardāko. Tāpat tie ir ļoti vērtīgi. Tādēļ nolēmām, ka tieši āboli ir produkts, kas simboliski atgādinās par veselīgu uzturu ikdienā un vienlaikus kā viens no pirktākajiem augļiem nodrošinās iespēju bagātināt un dažādot Ziemassvētku maltītes SOS bērnu ģimenēs un jauniešu mājās,” norāda Antra Birzule, “Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja.
Iegādājoties ābolus, kā arī citas svētkiem un ikdienai nepieciešamās lietas “Lidl” veikalos, ikviens klients piedalās loterijā, kuras galvenā balva ir jauns auto “Škoda Koniaq”. Tāpat katru nedēļu tiks izlozētas arī “Lidl” dāvanu kartes 100 EUR vērtībā. Lai piedalītos loterijā, jāiepērkas par 25 eiro un jāiesniedz digitālais zīmogs lietotnē “Lidl Plus”. Tik vienkārši, rūpējies par saviem mīļajiem, palīdzi atbalstīt citus, un, iespējams, Tu Jaunajā gadā iebrauksi ar jaunu auto!*
* Izlozes periods: 24.11.–28.12.2025. Loterijas atļaujas Nr. 8797.