"Kāpēc Saeima nestrādā klātienē, kautrējas no diskusijām, preses un apzinīga darba? Visi taču vakcinēti!" Keris neizpratnē







“Es gribētu paskatīties mazliet pesimistiskāk uz aptaujas datiem, ja apmēram trešā daļa apsver iespēju pamest Latviju, tas ir ļoti nopietni un par to vajadzētu satraukties,” TV24 raidījumā “Preses klubs” viedokli izsaka Valdis Keris, Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tādas domas rodas, varētu būt nekvalitatīvie valdības un Saeimas lēmumi un likumi.

“Kā mēs zinām, darba kvalitāte vistiešākajā veidā ietekmē tas, vai likumi tiek pieņemti klātienē vai attālināti. Kāpēc Saeima vēl joprojām kavējas atsākt darbu klātienē? Visi taču ir vakcinējušies. Kur ir problēma? Es nesaprotu, kāpēc Saeima kautrējas no diskusijām klātienē, no preses jautājumiem, no apzinīga darba katru dienu savās darba vietās?” Keris nesaprot.

Jau ziņots, ka Saeima 3.februārī noraidīja opozīcijas priekšlikumu parlamentam atsākt darbu klātienē.

Šodien attālināti notiekošajā sēdē opozīcijas deputāti Viktors Valainis (ZZS), Karina Sprūde (LuK), Ralfs Nemiro un Edgars Tavars (ZZS) arī norādīja uz problēmām e-Saeimas sistēmā, kas kādos brīžos neļauj pieteikties debatēs.

Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla (JKP) atzina, ka problēmas bija, daļa no tām ir novērsta un tās tiks mēģināts atrisināt sēdes pārtraukumā.

Opozīcijas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis (R) debatēs aicināja Saeimu un parlamenta priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci (NA) nekavējoties atjaunot Saeimas darbu klātienē, kā tas paredzēts Satversmē. Politiķis vaicāja, vai parlamenta darbs attālināti ir tikpat labs kā klātienē un vai šādā formātā ir iespējams nopietni debatēt par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, tajā skaitā, par dzīves dārdzību, enerģētisko krīzi, lēno tautsaimniecības izaugsmi un valdības parādu.

Deputāts vaicāja, vai nav tā, ka attālinātajā formātā daži deputāti “atsēž, klausoties ar vienu ausi”, un norādīja, ka precīzi plkst.9 Saeimas sēdi neesot bijis iespējams sākt, jo uz to e-Saeimas sistēmā bija pieteikušies 75 kolēģi. Politiķis vaicāja, vai pārējie tajā brīdī vēl atradās gultā.

Dombrovskis pieļāva, ka Saeima varētu būtu viens no retajiem parlamentiem pasaulē, kurš strādā attālināti. Politiķis uzsvēra, ka Latvijā simtiem tūkstošu cilvēku no rīta ceļas, lai dotos uz darbu un strādātu klātienē, bet Saeimas deputāti sēž mājās, reizē kādi no parlamentāriešiem turpina saņemt transporta kompensācijas. Deputāts arī atzīmēja, ka Igaunijas Augstākā tiesa esot aizliegusi Igaunijas parlamentam strādāt attālināti, ņemot vērā institūcijas darba nozīmību.

Lēmumprojektus par darba atsākšanu klātienē virzīja deputāti – Vjačeslavs Dombrovskis (R), Edgars Tavars (ZZS), Evija Papule (R), Viktors Valainis (ZZS), Didzis Šmits, Kaspars Ģirģens (R), Armands Krauze (ZZS), Jānis Vucāns (ZZS), Gundars Daudze (ZZS), Ēriks Pucens (R) un Romāns Naudiņš.

Lēmumprojekti bija iesniegti pirms nedēļas un divām ar domu, ka Saeima tos skatīs agrāk, tāpēc tajos bija norādīti jau pagājuši datumi, no kuriem sākt darbu klātienē.

Kā ziņots, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) pirms nedēļas aģentūrai LETA izteicās, ka saslimstība ar Covid-19 strauji iet uz augšu, tāpēc esot jautājums, vai tieši šādā situācijā Saeimai būtu jālemj par darba atsākšanu klātienē.