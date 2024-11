Ukrainas armijas karavīri. Foto: EPA/SCANPIX

"Karš tuvojas beigām" – nākamie mēneši frontē būšot kritiski, norāda "Reuters" eksperti







Nākamie četri līdz pieci mēneši frontē būs būtiski un noteiks pozīcijas, ar kurām abas puses iesaistīsies miera sarunās, vēsta aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz Ukrainas ekspertu teikto.

Kāda augsta ranga Ukrainas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, sarunā ar žurnālistiem sacījusi, ka Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā Kijivas domām arvien vairāk liek koncentrēties uz iespējamām drīzām kara beigām.

“Šī ziema ir kritisks brīdis… Domāju, ka karš tuvojas beigām. Drīzumā sarunās noteiksim abu pušu pozīcijas,“ sacīja amatpersona.

Jo īpaši ukraiņi arī gaida, ko Tramps izvēlēsies galvenajām drošības un aizsardzības pozīcijām, lai redzētu, kā viņa lēmumi ietekmēs Ukrainā notiekošo. Piemēram, jau zināms, ka Trampa jaunajā komandā nebūs bijušais valsts sekretārs Maiks Pompeo, kurš Kijevā tiek uzskatīts par proukraini.

Kāda cita Kijivas amatpersona ziņu aģentūrai norādījusi, ka pēc Trampa uzvaras samazinās iespējas, ka Ukraina tiks uzaicināta iekļauties NATO, vienlaikus pastāvot pamatotas bažas, ka ASV varētu samazināt militāro palīdzību Ukrainai.

Tajā pašā laikā Kijivas eksperti neslēpj savu vilšanos Baidena administrācijā, kuras soļi, lai palīdzētu Ukrainai, ir bijuši vāji un nepietiekami, īpaši pēdējā gadā.

“Ukrainā ir diezgan drūms noskaņojums. Zelenska jaunākajos izteikumos var redzēt pieaugošo vilšanos,” sacīja kāds augsta ranga diplomātiskais avots Kijivā.

Ukrainas amatpersona pauda neticību, ka Baidens uz atvadām no amata varētu Ukrainai piedāvāt kādu labu atvadu dāvanu. “Kas tagad ir Baidens? Viņš ir zaudējis lielu uzticamību. Ceru, ka viņam pietiks drosmes kaut ko darīt, taču man nav lielas cerības,” sacīja amatpersona.

Kā nesen jau rakstīja Unian.net, Donaldam Trampam jau ir izdevies sazināties ar vairākiem Eiropas līderiem. Vienā no šīm sarunām viņš licis saprast, ka prasīs piekāpšanos gan no Ukrainas, gan no Krievijas puses, lai izbeigtu karu.