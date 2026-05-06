Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Alex Brandon, Pool)

Apturēta kuģu eskortēšanua Hormuzā – ASV plānā atkal kaut kas noiet greizi 0

LETA
8:07, 6. maijs 2026
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka viņš aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par Tuvo Austrumu kara izbeigšanu.

Tramps svētdien paziņoja par operāciju “Brīvības projekts” (“Project Freedom”) kuģu izvešanai caur Irānas bloķēto Hormuza šaurumu. Šī operācija sākās pirmdien.

Tramps savā sociālo mediju platformā “Truth Social” paziņoja, ka viņš tagad iepauzē šo operāciju pēc vidutājas Pakistānas un citu valstu lūguma, jo “ir panākts liels progress virzienā uz pilnīgu un galīgu vienošanos” ar Teherānu.

“Mēs esam savstarpēji vienojušies, ka, kamēr [Irānas ostu] blokāde pilnībā paliek spēkā, “Brīvības projekts” (..) tiks iepauzēts uz īsu laika periodu, lai pārliecinātos, vai vienošanās var vai nevar tikt pabeigta un parakstīta,” sacīja Tramps.

Vašingtona turpina Irānas ostu blokādi, mēģinot piespiest Irānu vienoties par kara izbeigšanu, kuru ASV un Izraēla 28. februārī sāka pret Irānu.

Kuģu eskortēšanas operācijas laikā ir pieaudzis saspīlējums, ASV paziņojot par septiņu Irānas kuģu nogremdēšanu, savukārt Irānai uzbrūkot vairākiem civiliem kuģiem.

ASV valsts sekretārs Marko Rubio otrdien paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas Irānai. Viņš arī pateica, ka sadursmes Hormuza šaurumā nav sākotnējā kara daļa.

