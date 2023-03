VIDEO. Kas noticis ar Kadirovu? Trīcošām rokām, sliktu redzi un lapiņām. Putins smīn Ieteikt







“Slimi tirāni. Putinam trīc rokas. Tiekoties ar priekšnieku Kremlī, Čečenijas līderim Ramzanam Kadirovam arī trīc rokas.” Ar šādiem komentāriem soctīklos klejo video fragments no kādas nesenas Krievijas prezidenta Vladimirs Putina tikšanās ar Čečenijas līderi Kadirovu.

Šajā video redzams, ka Kadirovs patiesi nav savā ādā – viņš slikti redz, runā/lasa tekstu no lapiņām ar lieliem burtiem lēnam, viņam grūtības koncentrēt skatu un atvērt acis. Iepriekš kadirovs savas runas parasti runāja no galvas. Uz viņa pirksta ir pulsa oksimetrs, kas uzrauga skābekli asinīs, raksta The Sun.

Jau kādu laiku tiek baumots, ka Kadirovs, iespējams, ir ticis saindēts vai kaut kā saindējies pats, citādi vērotāji no malas nespēj izskaidrot viņa pēkšņo uzblīšanu. To skaidro ar nieru problēmām.























































Ramzans Kadirovs

CAA: Caur Latvijas gaisa telpu no Krievijas uz Vāciju lidojošajā gaisa kuģī iepriekš medijos minētās personas nav atradušās

Marta sākumā no Krievijas caur Latvijas gaisa telpu uz Nirnbergas lidostu Vācijā lidojošajā gaisa kuģī iepriekš medijos minētās personas nav atradušās, aģentūrai LETA norādīja Civilās aviācija aģentūrā (CAA). “Esam pabeiguši pārbaudi. 4.marta lidojums ir bijis pamatots, atbilstošs regulējumam medicīnas evakuācijas nolūkā. Saņemtā informācija liecina, ka uz gaisa kuģa neatradās publiskajā vidē izskanējušās personas,” aģentūrai LETA teica CAA pārstāvis Aivis Vincevs.

Iepriekš aģentūra LETA, atsaucoties uz ārvalstu medijiem, ziņoja, ka caur Latvijas un vairāku citu Eiropas valstu gaisa telpu lidojusi medicīniskās palīdzības lidmašīna ar sankcijām pakļautu personu no Krievijas.

Par Vācijas uzņēmumam “Augustus Business Aviation” piederošās lidmašīnas “Bombardier Challenger 604” lidojuma maršrutu kļuva zināms no vietnes “Flightradar24”, kurā var sekot lidojumiem. Lidmašīna, kas aprīkota ar reanimācijas iekārtām, no Frankfurtes ieradusies Maskavas Vnukovas lidostā, bet pēc tam devusies uz Nirnbergu.

Mediji vēstīja, ka no Maskavas uz Vāciju ar lidmašīnu aizvesta persona, kas ir Rietumvalstu sankciju sarakstos, un minēja vairākus variantus par to, kurš varēja būs lidmašīnā.

Tika norādīts, ka uz lidmašīnā varētu būt atradies, piemēram, čellists Sergejs Roldugins, kurš tiek uzskatīts par Krievijas prezidenta Vladimira Putina aktīvu turētāju un tiek dēvēts par “Putina maku”, Putina iecienītās grupas “Ļube” solists Nikolajs Rastorgujevs vai Čečenijas vadītājs Ramzans Kadirovs.

Sestdien, 4.martā, Latvijas gaisa telpu tranzītā no Frankfurtes uz Maskavu (Vnukovo lidostu) šķērsoja gaisa kuģis “Bombardier Challenger 604”. Tāpat šajā pašā dienā tas pats gaisa kuģis “Bombardier Challenger 604” Latvijas gaisa telpu šķērsoja tranzītā no Maskavas (Vnukovo lidostas) uz Nirnbergas lidostu Vācijā.