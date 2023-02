Foto. Beikera institūta publicitātes foto.

Kas patiesībā tika solīts Gorbačovam? "Atmaskots" podkāsta 24. epizode







Vai tiešām ASV 1990. gadā PSRS vadītājam Mihailam Gorbačovam solīja, ka NATO nepavirzīsies uz austrumiem “ne par collu”? Šis ir ļoti izplatīts mīts, kam ir savi piekritēji arī Rietumos.

Neilgi pirms iebrukuma Ukrainā to vēlreiz atgādināja Vladimirs Putins, un arī tagad to mēdz izmantot Krievijas agresijas attaisnotāji. Bet kā tad bija patiesībā, un kāpēc šo versiju vairākkārt noraidījis arī pats Gorbačovs – to šajā “Atmaskots” epiozodē apskata “Latvijas Avīzes” žurnālisti Māris Antonevičs un Viesturs Sprūde.

Vēl raidījumā par to, kāpēc Kremļa propagandists Vladimirs Solovjovs tik bieži sācis kliegt vāciski un kā Putinam sajukuši leopardi un tīģeri.

