Februāra sākumā vairāku basketbolu Eirolīgas spēļu laikā arēnās parādījas reklāmas video, kurā redzama Eiropas karte, bet tajā – pilnīgi ačgārni attēlota Latvija. Video redzamajā kartē no Latvijas kā atsevišķā teritorija bija atdalīta Latgale.

Video bija redzama Eiropas karte sarkanā krāsā, ar valstu un teritoriju kontūrām baltā krāsā. Tajā bija atzīmētas pilsētas, kurās bāzējas Eirolīgas basketbola klubi. Kad video parādījās Kauņa, virs Lietuvas bija redzama arī Latvija, bet ar “nogrieztu Latgali”. Šajā kartē no Latvijas kā atsevišķa teritorija bija atdalīta Latgale.

TV24 raidījumā “Dienas personība” Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss norāda: “Kad uzzināju šo informāciju, man tas bija šoks.”

Viņš norāda, ka nekavējoties nosūtījis vēstuli Eirolīgas rīkotājiem “Euroleague Basketball”, kuri atvainojušies par radušos situāciju, norādot, ka šāda Latvijas teritorijas attēlojums bijusi “pašu nožēlojama” kļūda. “Euroleague Basketball” apgalvojuši, ka video ir izņemts no visām platformām un solīja, ka to vairs nekur nepublicēs.

Taču Cipruss norāda, ka viņš nespēj pateikt, vai tā ir bijusi cilvēciska kļūda, vai arī kaut kāda veida mēģinājums “kaut kā sakustināt kuģi.”

Hello @EuroLeague @cankeyder !

A friend of mine sent this picture to me. In one of your videos a part of Eastern Latvia is shown as separated on the map. Why is that? This is COMPLETELY UNACCEPTABLE. As a Latvian, I urge you to correct it as soon as possible.

For those… pic.twitter.com/9uWd7GYOKw

— Kristians Dilans 🇱🇻🇺🇦 (@kristiansdilans) February 4, 2025