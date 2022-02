Ukrainas galvaspilsētas Kijevas pretgaisa aizsardzība piektdienas rītā atvairīja Krievijas lidmašīnu un dronu uzbrukumus, paziņoja Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Heraščenko.

❗️ #Kyiv Mayor Vitaliy Klitschko said that at least 3 people were injured as a result of the explosion, one of whom is in serious condition. Rescuers continue to work at the site of the tragedy and do not rule out the chance of the apartment building collapsing. pic.twitter.com/qpPRWb0LJi

Kijevā ap plkst.4.22 atskanēja divi skaļi sprādzieni, kam sekoja vēl citi.

Heraščenko sākotnēji izskaidroja šos sprādzienus ar Krievijas spēku izšautu raķešu notriekšanu, bet vēlāk paziņoja, ka tie bijuši pretgaisa aizsardzības triecieni pret ienaidnieka lidmašīnām vai bezpilota lidaparātiem.

In #Kiev, because of the fall of a fragment of the aircraft, a private residential building caught fire.

This is reported by the State Service of #Ukraine for Emergencies. "Information about the victims and victims is clarified," – noted in the department. pic.twitter.com/VzOjO51SHK

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022