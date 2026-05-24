Attēlam ilustratīva nozīme
Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX/LETA

Kijiva pakļauta masīvai krievu raķešu un lidrobotu apšaudei 0

Pievieno LA.LV
LETA
9:58, 24. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievi naktī uz svētdienu pakļāvusi Kijivu ballistisko raķešu un lidrobotu apšaudei, un saskaņā ar sākotnējām ziņām kāda sieviete ir nogalināta, bet 44 cilvēki guvuši ievainojumus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki un galvaspilsētas amatpersonas.

Šlesers “izvelk trumpi” un raitā krievu valodā paziņo: “Patīk kādam vai nē, mums būs ar kaimiņiem attiecības jāveido!”
Krimināls
“Mūsu ģimenes vissliktākā diena…” Nedēļas nogalē traģiski bojā gājis 10 gadus vecs puika
Kokteilis
7 lietas, ko astrologi kategoriski aizliedz glabāt makā – pretējā gadījumā nauda “aizbēgs” prom
Lasīt citas ziņas

Vēl divi cilvēki nogalināti Kijivas apgabalā, bet deviņi guvuši ievainojumus.

Pilsētnieki ziņo, ka dzirdējuši vismaz desmit spēcīgus sprādzienus, un fiksēti daudzi trāpījumi dzīvojamajām ēkām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO, VIDEO. “Man vienmēr šķita, ka tie stāsti ir iestudēti!” Ceriņu uz ielas apstādina vīrietis un negaidīti pārsteidz
“Kā 34 gados var saņemt pensiju?” Sociālajos tīklos uzvirmo diskusija par Šuvajeva deklarācijā norādītajiem tūkstošiem
Bērni nevarēs pabeigt mācības skolā! Biežu šūnu apraides brīdinājumu dēļ Rēzeknē vairākās skolās bērnu izglītība jau cieš

Kijivas valsts administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko brīdinājis, ka iespējami jauni triecieni, un aicinājis pilsoņus nepamest patvertnes.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Cilvēki gūglē meklē, kā pamest Krieviju” – slaveni krievi vēršas pie Putina ar netipiskiem lūgumiem
“Slēpieties! Krievu neprāts patiesi nepazīst robežas!” Zelenskis brīdina ukraiņus par masīvu krievu uzbrukumu
Militārie analītiķi, iespējams, atklājuši iemeslu, kāpēc Krievijas bruņotie spēki frontē ir praktiski apturēti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.