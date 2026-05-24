Kijiva pakļauta masīvai krievu raķešu un lidrobotu apšaudei
Krievi naktī uz svētdienu pakļāvusi Kijivu ballistisko raķešu un lidrobotu apšaudei, un saskaņā ar sākotnējām ziņām kāda sieviete ir nogalināta, bet 44 cilvēki guvuši ievainojumus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki un galvaspilsētas amatpersonas.
Vēl divi cilvēki nogalināti Kijivas apgabalā, bet deviņi guvuši ievainojumus.
Pilsētnieki ziņo, ka dzirdējuši vismaz desmit spēcīgus sprādzienus, un fiksēti daudzi trāpījumi dzīvojamajām ēkām.
Kijivas valsts administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko brīdinājis, ka iespējami jauni triecieni, un aicinājis pilsoņus nepamest patvertnes.