“Ķīna Baltkrievijā var sūtīt signālu arī Maskavai!” Slaidiņš par notiekošo Pekinā 0
Pēc Aleksandra Lukašenko vizītes pie Vladimira Putina Baltkrievijas līderis nekavējoties devās uz Pekinu. NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 norāda, ka šie notikumi var liecināt par jaunas tendences parādīšanos, kuru gan pagaidām nevajadzētu ne pārvērtēt, ne ignorēt.
Slaidiņš skaidro, ka īpašu uzmanību piesaista Ķīnas publiski paustais atbalsts Baltkrievijas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai integritātei. Pati par sevi šāda diplomātiska formula Ķīnai nav nekas neparasts, taču šajā gadījumā svarīgs ir politiskais konteksts, kurā tā izskanējusi.
Pēdējās nedēļās spriedze ap Baltkrieviju ir pieaugusi. Ukraina atklāti runājusi par Baltkrievijas teritorijas izmantošanu Krievijas kara vajadzībām, savukārt Krievija apsūdzējusi Ukrainu Baltkrievijas apdraudēšanā. Tajā pašā laikā Kremlis turpina uzsvērt īpašās sabiedroto attiecības ar Minsku.
Slaidiņš atgādina, ka, neskatoties uz Baltkrievijas dziļo militāro un politisko atkarību no Krievijas, Lukašenko jau vairāk nekā četrus gadus cenšas izvairīties no tiešas Baltkrievijas iesaistes karā pret Ukrainu.
Ķīnai šajā situācijā ir savas intereses. Pekinai Baltkrievija ir svarīgs posms sauszemes ceļos starp Ķīnu un Eiropu, tostarp iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” loģistikas sistēmā. Tā ir arī viens no nedaudzajiem Ķīnai relatīvi stabiliem partneriem Austrumeiropā.
Tāpēc pilnvērtīga Baltkrievijas iesaistīšanās karā radītu papildu riskus Ķīnas ekonomiskajiem un transporta projektiem. Slaidiņa vērtējumā Ķīnas atbalsts Baltkrievijas suverenitātei šajā kontekstā var nozīmēt ne tik daudz atbalstu pašam Lukašenko, cik signālu par Pekinas nevēlēšanos redzēt turpmāku militāru eskalāciju Baltkrievijas virzienā.
Vienlaikus tas nenozīmē, ka starp Pekinu un Maskavu veidotos atklāts konflikts. Drīzāk redzams, ka Ķīna Krieviju atbalsta tik ilgi, kamēr Krievijas rīcība tieši neapdraud Ķīnas stratēģiskās intereses.
Slaidiņš uzsver, ka pagaidām būtu pāragri apgalvot, ka Ķīna sāk ierobežot Kremli. Tomēr Lukašenko vizīte Pekinā un Ķīnas izteikumi par Baltkrievijas suverenitāti rāda, ka Pekina uzmanīgi seko notikumiem reģionā un nevēlas, lai Baltkrievijas virzienā notiktu nekontrolējama eskalācija.