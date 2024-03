Ekrānšāviņš no “X”@ie_va

“Ko es pasūtīju un ko es saņēmu!” Tāds ir risks, iepērkoties internetveikalā, jeb attēlam ir ilustratīvs raksturs Ieteikt







Šīs situācijas aprakstam derētu populārais teiciens “Attēlam ir ilustratīva nozīme”. Socvietnē “X” visai kuriozu, no malas skatoties, gadījumu piedzīvojusi kāda sieviete, kura, izmantojot internetveikala pakalpojumu preces pievest uz mājām, saņēmusi ne to, ko gaidījusi. Kā liecina viņas ieraksts, sākumā viņa bijusi pat apjukusi, jo loki nebija viņas pasūtījumu sarakstā. Šie zaļie un, attēlā raugoties, pat nedaudz padzīvojušie kāti, izrādās, ir viņas pasūtinātās narcises, kas krietni atšķiras no attēla piedāvājumā. Vērtējiet!

Reklāma Reklāma

Ja par agru nogriež, pumpuri ir par "jēliem", līdz ar to vēršanās nenotiek tālāk. Nevar šeit saprast, kā ir, un neesmu narcišu speciāliste, bet zinu apmēram, kā ir peonijām. — GinTea 🦨(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ (@Jeezlouees) March 6, 2024

Nu, ja neatvērsies, kāds man tur dabūs ar tiem jēlajiem pumpuriem! — i (@ie_va) March 6, 2024

Jā, skatījos maisā un domāju “Hmm, es tak lokus nekādus nepasūtīju..”, tad pieleca.. — i (@ie_va) March 6, 2024

Nav jau melots, narcises ir narcises 😂 — Anta Bute🇱🇻 (@Ancite) March 7, 2024

Pa ceļam jau noļuktu. — Māra Mariņa Manson (@Madarmara) March 6, 2024

Es augļu dēļ nepasūtu Online — Kumins (@Kumins20) March 6, 2024

Mjā, no Rimi narcisēm ja paveicas, atveras puse, ja nepaveicas 1-2. Tāda mana vidējā statistika. — CassiusM (@CassiusM10) March 6, 2024

Rīt no rīta jau būs uz to pusi, ko pasūtīji🤣 — IlonaB (@B03091315B) March 6, 2024

Vai neizplauks. Arī tā diemžēl gadās. Esmu šad tad tādas nopirkusi- pumpurs vienkārši sabrūnē… — Una G. (@Una50433749) March 6, 2024