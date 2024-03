Krišjānis Kariņš ik rītu no savām mājām Pārdaugavā uz darbu Ministru kabineta namā dodas kājām vai ar velosipēdu. Foto: Valsts kanceleja

Ko tauta runā par Kariņa atkāpšanos no amata? “Kariņš pagāja malā, lai pavasaris var ienākt Latvijā”, “Labāk vēlāk nekā nekad” Ieteikt







Jau ziņojām, ka bijušais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ceturtdien pēc tikšanās ar pašreizējo premjeri Eviku Siliņu (JV) paziņoja, ka nolēmis atkāpties no ārlietu ministra amata.

Kariņš ārlietu ministra amatu atstāšot 10.aprīlī. Viņš skaidroja, ka šis datums izraudzīts, jo Saeimas nākamā kārtējā sēde gaidāma 11.aprīlī, kad parlaments varēs ievēlēt jaunu ārlietu ministru.

Jau vairākus mēnešus publiskajā telpā aktuāls ir skandāls par Kariņa premjerēšanas laikā vadīto delegāciju komandējumos izmantotajiem privātajiem avioreisiem, kas daļā sabiedrības izpelnījušies kritiku.

Šī tēma plaši tika apspriesta arī sociālajos tīklos, tāpēc ieskatāmies dažos komentāros!

Baiba Rubesa saka: “Var nepatikt Krišjāņa Kariņa personība, lēmumi, nacionālās politiskās izvēles. Tomēr reizēm nenovērtējam dažu politikas individu uzticības bagātu ietekmi ārpus mūsu robežām politikā, medijos, biznesā. Kariņam demisionējot, nelaikā zaudējam spožu patriotu uz starptautiskās skatuves.”

Normunds publicējis pat vairākas atziņas:

“”Viņš rīkojas kā rietumu politiķis”;

“Atbildīgs lēmums”;

“Godavīra rīcība”

“Šo soli novērtēs visa pasaule”;

“Kariņš pagāja malā, lai pavasaris var ienākt Latvijā”

“Visi tā nevarētu”.”

A nuka, daiļdirsēji, pārsitiet šito: "Viņš rīkojas kā rietumu politiķis";

"Atbildīgs lēmums";

"Godavīra rīcība"

"Šo soli novērtēs visa pasaule";

"Kariņš pagāja malā, lai pavasaris var ienākt Latvijā"

Eriks uzskata, ka “Vienotība veic kārtējo “kosmētisko remontu “savās rindās. Padaudz apd…šies, tagad veic manevrus, lai paliktu pie varas un varētu tēlot “baltus un pūkainus”. Kariņu noņēma no distances, bet Vienotības politbiznesa grupējums turpina darboties. Gan jau Kariņam silta vieta sagatavota.”

Romija pievērsusi uzmanību Kariņa sievas pārdomām.

Viedais Manels raksta, ka kariņu norakstījusi paša komanda.

Kariņš demisionē

Kristaps izsakās īsi un kodolīgi.

Kariņš lidoja, lidoja, līdz no valdības izlidoja.

Kārlis Seržants: “Kariņš, kurš cieņpilni varēja atkāpties pirms pusgada, to izdarīja jau kļuvis par “klibu pīli” un gan jau arī tikai piespiedu kārtā. Par to daiļrunīgi liecina viņa atteikšanās komentēt it kā savu lēmumu…”

Eriks: “Kariņš pats, būdams “Rietumu politiķis”, ir pats sev to bedri izracis, savām divām rokām, aizmirstot, ka jāizmanto arī galva. Bet Siliņa var plānot savas valdības krišanu kaut kad maijā,kad ievas ziedēs.”

Agnese rosina uz problēmu paskatīties dažādi.

Dieva suņi domā par turpinājumu…

Ģirts prāto par “Vienotības” atbildību.

Jāzeps uzslavē Kariņu.

