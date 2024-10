Kokins: Ja valstī ir augsta ēnu ekonomika, tā bieži vien ir saaugusi ar kontrolējošo iestādi Ieteikt







Latvijas ekonomikas izaugsmei ir nepieciešamas būtiskas pārmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pieejā — tādu viedokli TV24 raidījumā “Naudas cena” pauda AS “Delfingroup” padomes loceklis Gatis Kokins.

“Ir viena lieta, kas ir jāsaprot,” uzsver uzņēmējs Gatis Kokins, “es redzu pozitīvas tendences pašreizējā VID darbā. Ja valstī ir ļoti augsta ēnu ekonomika, tā bieži vien ir saaugusi ar kontrolējošo iestādi.”

Kokins uzskata, ka ēnu ekonomika tādos apjomos, kā tas ir Latvijā nevarēja pastāvēt bez zināma atbalsta atsevišķās struktūrvienībās.

Ēnu ekonomika Latvijā ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem, kas kavē valsts attīstību un godīgu uzņēmējdarbības vidi. Pēdējos gados ir veikti vairāki soļi, lai to samazinātu. Pētījumi rāda, ka ēnu ekonomika Latvijā svārstās ap 20-25% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā.

