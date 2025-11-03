Konfekšu murgs Polijā: vecāki panikā pēc bīstamā atraduma Halovīna saldumos 0
Polijā, Lodzā, Halovīna laikā bērniem izdalītajās šokolādes konfektēs atrastas adatas, kas izraisīja paniku vecāku vidū, ziņo Lrytas.
Par bīstamo atradumu sociālajos tīklos brīdināja komiķe Aleksandra Radomska. Viņa aicināja vecākus pārbaudīt bērnu konfektes, jo viņas meitai un viņas draudzenēm esot trāpījušies vairāki saldumi ar adatām.
Internetā tika publicēts attēls, kurā redzams šokolādes gabaliņš ar tajā iedurtu adatu. Varasiestādes nekavējoties uzsāka izmeklēšanu.
Jau 1. novembra vakarā A. Radomska paziņoja, ka ir identificēta atbildīgā persona — nepilngadīgais, kurš adatas saldumos ievietojis kā “joku”.
Radomska uzsvēra, ka zēns nav apzinājies savu rīcību un tās sekas. Viņa aicināja sabiedrību atturēties no publiska nosodījuma un ļaut atbildīgajām iestādēm rīkoties.
Viņas mērķis esot bijis brīdināt vecākus un bērnus par iespējamu apdraudējumu, un viņa pateicās par lielo sabiedrības atsaucību.