Kraukšķīga BBQ vistiņa – ideāli piemērota grilam vai cepeškrāsnij 0
Vienkārši pagatavojama, sulīga un izteiksmīga garša, šī vistiņa ar kraukšķīgu garoziņu un aromātisku BBQ glazūru būs īsts gardums vasaras maltītēs. Marinēta ar majonēzi, papriku un ķiplokiem, tā iegūst maigu tekstūru un izteiktu garšas dziļumu. Var cept gan uz grila, gan cepeškrāsnī abos variantos vienlīdz garšīgi! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 2kg vistu pusspārnu;
2. 100g Hellmann’s majonēzes;
3. 100g Hellmann’s BBQ mērces;
4. 2 ēdamkarotes cepamais pulveris;
5. 2 ēdamkarotes kūpināta paprika;
6. Ēdamkarote ķiplokpiparu (vai 1/3 ēdamkarotes maltie melnie pipari un 2/3 ēdamkarotes ķiploku pulveris).
Glazūra:
1. 100g Hellmann’s BBQ mērce.
Pagatavošana:
1. Visu liek bļodā, kārtīgi izmaisa, apsedz ar pārtikas plēvi un noliek uz nakti samarinēties.
2. Cep uz grila vai cepeškrāsnī (aptuveni 200 grādos), līdz vistiņa zeltaina. Tad to liek bļodā, bagātīgi aplej ar BBQ mērci, izmaisa un pasniedz.
Lai labi garšo!