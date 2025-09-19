Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Foto: AP/SCANPIX

Krievija ignorē aicinājumus uz mieru; EK ierosina jaunu sankciju paketi 0

LA.LV
14:44, 19. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Komisija (EK) paziņojusi par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Šobrīd sankciju 19.pakete ir iesniegta dalībvalstīm apstiprināšanai.

Sīkāka informācija vēl nav zināma, bet paredzams, ka EK prezidente Urzula fon der Leiena vēlāk piektdien uzstāsies, lai izklāstītu plašāk priekšlikumus.

“Mēs varam apstiprināt, ka komisija ir pieņēmusi jaunu sankciju paketi pret Krieviju – 19.paketi,” preses konferencē Briselē sacīja EK preses pārstāve.

Jaunākā pakete ierosināta pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps pieprasīja, lai sabiedrotie pārtrauktu pirkt Krievijas naftu un piemērotu tarifus Ķīnai – pirms viņš ķeras pie Maskavas sodīšanas.

Kā šodien – pēc kārtējā Krievijas uzbrukuma Ukrainai – pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, “visa pasaule aicina uz mieru, bet Krievija neklausās.”

Krievija neklausās aicinājumos uz mieru, un tāpēc nepieciešama izlēmīgāka rīcība, uzsver Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis , aicinot pastiprināt liela mēroga vienošanās par bezpilota lidaparātiem un ieroču iegādi, ko Ukraina ir piedāvājusi Amerikas Savienotajām Valstīm.

Prezidents to sacīja reaģējot uz jauno Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainai, kas notika vakar vakarā.

“Kopš vakardienas vakara turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukums Ukrainai – gandrīz 90 uzbrukuma droni. Mūsu karavīriem izdevās neitralizēt lielāko daļu no tiem. Paldies par debesu aizsardzību. Mērķu vidū bija Ukrainas infrastruktūra un mūsu uzņēmumi,” atzīmēja prezidents.

“Atkal krievi uzbrūk civiliedzīvotājiem, kad visa pasaule un galvenokārt Amerikas Savienotās Valstis aicina uz mieru. Taču šķiet, ka Krievija šo nostāju nedzird. Tas nozīmē, ka mums aktīvāk jāīsteno viss, kas mūs var stiprināt.”

