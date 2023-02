Ilustratīvs attēls. Foto. Russian Defense Ministry Press Service via AP

Krievijā nogāzusies triecienlidmašīna Su-25, pilots gājis bojā







Krievijā Belgorodas apgabalā avarējusi Krievijas gaisa spēku triecienlidmašīna Su-25, un tās pilots gājis bojā, ceturtdien pavēstīja Krievijas Aizsardzības ministrija. Lidmašīnai bijušas tehniskas problēmas, un tas izraisījis avio katastrofu, teikts ministrijas paziņojumā.

Pilots, kurš tikko bija atgriezies no kaujas uzlidojuma virs Ukrainas, katapultējās no reaktīvās lidmašīnas Sukhoi Su-25, bet Krievijas AM vēlāk paziņoja, ka pilots nav izdzīvojis. Lidmašīna nogāzusies “pēc kaujas uzdevuma izpildes, atgriežoties bāzes lidlaukā Belgorodas apgabalā”, teikts paziņojumā.Tas, kāds tieši bijis kaujas uzdevums, netiek precizēts.

“Lidmašīna nogāzās neapdzīvotā vietā, postījumu uz zemes nav,” norādīja ministrija.

Padomju laika reaktīvās lidmašīnas Su-25 ir galvenais Krievijas gaisa spēku arsenāla balsts un tiek izmantotas, lai nodrošinātu ciešu gaisa atbalstu karaspēkam uz zemes.

Belgorodas apgabals robežojas ar Ukrainu.