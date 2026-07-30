Ekrānuzņēmums no “Facebook”/Pitbull﻿

PTAC nāk klajā ar svarīgu paziņojumu visiem Pitbull koncerta biļešu īpašniekiem 0

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LA.LV
16:26, 30. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka saskaņā ar pieejamo informāciju mūziķa Pitbull koncerts ir atcelts un divu dienu laikā tiks sniegta detalizēta informācija par biļešu naudas atmaksas procesu.

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Vienlaikus biļešu īpašniekiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt Pitbull koncerta biļetes pret biļetēm uz cita mākslinieka, Kelvina Herisa (Calvin Harris) koncertu, kas notiks 06.08.2026.

PTAC uzsver, ka patērētājam ir tiesības izvēlēties, vai pieņemt organizatora piedāvāto alternatīvu, vai atteikties no tās un pieprasīt naudas atmaksu.

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PTAC direktore Zaiga Liepiņa: “Atcelta pasākuma gadījumā patērētājiem ir tiesības izvēlēties sev piemērotāko risinājumu. Ja patērētājs nevēlas izmantot organizatora piedāvāto alternatīvu, viņam ir tiesības pieprasīt samaksātās naudas atmaksu. Aicinām patērētājus rūpīgi sekot līdzi organizatora sniegtajai informācijai un saglabāt visu saziņu, kas saistīta ar biļešu iegādi un atmaksas pieprasījumu.”

Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz patērētāja tiesības atkāpties no līguma, ja pakalpojums netiek sniegts noteiktajā termiņā, par kuru ir bijusi vienošanās ar patērētāju. Pēc tam, kad patērētājs ir informējis pasākuma organizatoru par vēlmi saņemt samaksāto naudu, pakalpojuma sniedzējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā jāatmaksā par biļeti samaksātā summa.

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