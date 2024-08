Foto. Scanpix/Handout / Russian Defence Ministry / AFP

"Viņi gribēs tos izmantot, un darīs to diezgan ātri." Krievijas kara flote apmācīta mērķēt uz objektiem Eiropā ar kodolieročiem







Krievijas jūras flote ir apmācīta potenciāla konflikta ar NATO gadījumā uzbruktu Eiropai ar kodolraķetēm. Par to ziņo laikraksts Financial Times, atsaucoties uz slepeniem dokumentiem, kas sagatavoti laikā no 2008. līdz 2014. gadam.

Prezentācijā Krievijas virsniekiem, ko pētījuši žurnālisti, iekļauts saraksts ar 32 mērķiem, kas atrodas dziļi Eiropā – piemēram, Francijas rietumu piekrastē. Vēl viens iespējamais mērķis ir jūras kara flotes bāze Norvēģijas pilsētā Bergenā, kurai triecienu dotu Krievijas Baltijas kara flote.

Dokumentos teikts, ka flotes augstā manevrētspēja pieļauj triecienus no dažādiem virzieniem. Kodolieročus ieteikts izmantot konflikta agrīnā stadijā “kombinācijā ar citiem iznīcināšanas līdzekļiem”.

Prezentācijā minēta arī “demonstrācijas trieciena” iespēja – kodolgalviņas detonēšana attālā teritorijā, lai eskalācijas gadījumā “iebiedētu rietumvalstis”. Krievija nekad nav atzinusi, ka saskaņā ar tās kodolenerģijas doktrīnu šādi triecieni ir atļauti.

Kā norāda izdevums, kartes ar objektiem tika izveidotas “vairāk prezentācijas nolūkos”, nevis operatīvai lietošanai.

Tomēr šie dati Rietumu ekspertiem ir radījuši bažas. Viņi uzskata, ka objekti visā Eiropā būs apdraudēti, ja NATO sāks karu ar Krieviju.

“Viņi [krievi] uzskata, ka šīs lietas [kodolieroči] ir potenciāli uzvaras ieroči. Viņi gribēs tos izmantot, un darīs to diezgan ātri,” sacīja Midlberijas Starptautisko studiju institūta profesors Džefrijs Lūiss.