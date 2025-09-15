Foto: LETA

Krusu gaidījāt? Laika prognoze otrdienai

LETA
15:00, 15. septembris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien gan naktī, gan dienā Latvijā būs lietus mākoņi, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.

Nakts un rīta stundās teju visā valstī, sākot no rietumiem, īslaicīgi līs, vietām nokrišņi būs intensīvi, iespējams arī pērkona negaiss. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu puses, gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi.

Dienā uzspīdēs saule, Latgalē būs pārsvarā mākoņainas debesis. Daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, iespējama arī krusa. Dienvidu, dienvidrietumu vējš Kurzemes rietumkrastā, kā arī zem atsevišķiem negaisa mākoņiem citviet Latvijā brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien būs +15..+20 grādi.

Rīgā tuvākajā diennaktī dažbrīd līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, un palaikam debesis skaidrosies. Vējš mēreni pūtīs no dienvidiem, negaisa laikā iespējamas krasas brāzmas. Gaisa temperatūra būs +14 grādi naktī un līdz +19 grādiem dienā.

