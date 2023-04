Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Foto: AP/SCANPIX

LA.LV jautājums Slaidiņam: Cik lielā mērā karu Ukrainā ietekmē oligarhi? Kā tas izpaužas? Ieteikt







Kā jau, iespējams, esat pamanījuši, katru vakaru TV24 ēterā raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” tiek uzdots arī viens jautājums no LA.LV, balstoties uz kādu konkrētajā dienā publicētu rakstu.

Vakar viens no mūsu portāla virsrakstiem vēstīja: Karš Ukrainā beigsies tik ātri, cik efektīvi tiks ierobežota krievu oligarhu ietekme.

Mūsu jautājums līdz ar to: Cik lielā mērā karu ietekmē oligarhi un kā tas izpaužas? Vai viņu loma var būt izšķiroša?

Raidījuma eksperts Jānis Slaidiņš saka, ka mēs varam tikai iedomāties, kādu impēriju Krievijas prezidents Vladimirs Putins savā valdīšanas laikā ir izveidojis. Tajā nozīmīga loma ir arī oligarhiem.

Der atskatīties arī vēsturē – kad Putins nāca pie varas, viņš sasauca visus Jeļcina oligarhus uz sarunām. Toreiz naftas uzņēmuma “Jukos” vadītājs Mihails Hodorkovskis no sadarbības atteicās. Rezultātā viņa uzņēmums tika likvidēts, un viņš pats nonāca cietumā. Boriss Berezovskis aizbēga uz Lielbritāniju.

J.Slaidiņš uzskata, ka visus Putina oligarhus var iedalīt divās grupās. Vienā ir viņam īpaši pietuvinātie un paši uzticamākie, otrā – visi pārējie. J.Slaidiņš arī nosauc vairākus oligarhus, kuri vispamatīgāk “stutē to Putina troni”.

Tie ir Igors Šecins, Aleksejs Millers, Arkādijs Rotenbergs – šie cilvēki uzvar arī visos lielākajos Krievijas iepirkumos. Esot pilnīgi droši, ka Putins saņem no viņiem atbalstu.

“Nabadzīgāki viņi noteikti nepaliks. Vismaz tie, kas ir pietuvināti Putinam. Par visu maksās krievu tauta, bet viņi jau neapjēdz, kur ir tas ļaunums. Es domāju, ka šī impērija, kas ir uztaisīta, to būs ļoti grūti no iekšienes… kad oligarhi sāktu kaut kādā veidā protestēt un mainīt politisko režīmu,” aizdomājas J.Slaidiņš.

Viņš turpina: “Turklāt Putins jau arī visu ļoti labi zina. Viņš ir bijušais čekists. Es domāju, ka tur izdarīts viss tā, lai nekas no šiem oligarhiem netiktu vērsts konkrēti pret viņu. Jo tīklīdz kaut kas būs, es domāju, viņš atradīs līdzekļus kā.

Un visas drošības struktūras tomēr kontrolē Putinam pietuvināti cilvēki no viņa galma. Es domāju, šī sistēma ir izveidota tāda, lai izvairītos no jebkādas iespējas, ka kaut kas varētu no kaut kādiem oligarhiem…”