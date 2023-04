Ukrainas pretuzbrukums: pirmās 24 stundas būs grūtas Ieteikt







Beidzamajās dienās dažādos Telegram kanālos un arī ārvalstu medijos parādās informācija, ka Ukraina gatavojas vai pat jau ir sākusi pretuzbrukumu.

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” raidījuma eksperts Jānis Slaidiņš komentēja, kā vajadzētu rīkoties ukraiņiem, lai operatīvi virzītos uz priekšu un veiksmīgi realizētu pretuzbrukumu.

“Ja šis uzbrukums sāksies, pirmās 24 stundas būs grūtas. Lai gūtu panākumus, ir jāpārrauj Krievijas izsardzība, ātri jāvirzās uz priekšu un jārada apdraudējums aizmugurē,” norāda J.Slaidiņš.

Viņš arī ir apkopojis 8 faktorus, kas ir nozīmīgi, lai veiksmīgi realizētu pretuzbrukumu:

1) ir jāatrod vājā vieta krievu aizsardzībā, līdzīgi kā pērn septembrī, kad Ukrainas izlūki to atrada, sekoja ātrs uzbrukums un tika atbrīvots Harkivas atpgabals;

2) būtiska ir izlūkošanas informācija – kādi spēki stāv pretī, kād ir viņu morāle, komandieri, kaujas tehnika – bez šīs informācijas neiztikt;

3) pārsteigums – pretuzbrukumam jābūt negaidītam, tas gan mūsdienās ir grūti, jo, protams, arī krievi monitorē Ukrainas teritoriju, seko līdzi karaspēka pārvietošanās virzieniem;

4) ir jāveido kaujas smagumpunkts – nevar to darīt tā, kā krievi šobrīd mētājas pa dažādām vietām un nekur īsti negūst panākumus. Ukraiņiem ir jāveido smagumpunkts, lai uzplēstu Krievijas aizsardzību;

5) svarīgi ir rīkoties ātri, no tempa ir daudz atkarīgs;

6) būtiska loma ir arī komandieru dotībām, jo jārēķinās, ka kādam karavīram tā ir tikai pirmā kauja, tāpēc ir jāvada pareizi;

7) lēmumu pieņemšana klibo Krievijas pusei, jo tur komandieri paši baidās pieņemt lēmumus, gaida tos no augstākstāvošajiem, kuri savukārt saskaņo ar vēl augstākajiem. Tas viss aizņem laiku;

8) protams, jābūt arī labam kaujas garam.