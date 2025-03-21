Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Lai nu ko, bet kaut ko tādu reti kurš ir mēģinājis – burkānu ķīseļa recepte, kas pārsteigs

Autors: Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Burkāni nav domāti tikai salātiem, sautējumiem vai zupām – tie lieliski iederas arī desertos. Piemēram, ķīselī.

500 g burkānu

1,5 l ūdens

100 g cukura

skābu ogu (dzērveņu, upeņu) sula

60 g kartupeļu cietes

Nomizotus un nomazgātus burkānus sagriež gabaliņos, liek katliņā, pielej litru ūdens un vāra, līdz tie gandrīz mīksti. Tad burkānus izņem, nedaudz atdzesē un sablendē līdz viendabīgai masai. Iegūto biezeni liek atpakaļ katlā, pievieno ogu sulu un cukuru pēc garšas, samaisa un uzkarsē. Atlikušajā ūdenī izšķīdina kartupeļu cieti un lēnām, nepārtraukti maisot, pielej burkānu masai. Vāra, līdz ķīselis sabiezē. Pēc tam lej bļodiņās vai glāzēs. Pārkaisa ar cukuru, lai neveidotos plēvīte, atdzesē un pasniedz ar saldu pienu.

