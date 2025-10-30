10 000 eiro zem tepiķa nepaslaucīsi: Rosina apsūdzēt Elksniņa sievastēva brāli 20
Valsts policija rosinājusi Dienvidlatgales prokuratūrai apsūdzēt Daugavpils mēra Andreja Elksniņa (“Sarauj, Latgale!”) sievastēvu kriminālprocesā par nelikumīgu pieslēgumu elektrotīkliem Daugavpilī, noskaidroja aģentūra LETA.
Valsts policija paziņojumā medijiem norādījusi, ka šogad 25. martā AS “Sadales tīkls” darbinieki, veicot apsekošanas darbus kādā privātīpašumā Daugavpilī, konstatēja nelikumīgu pieslēgumu pie elektrotīkliem.
Dienvidlatgales iecirknī tika sākts kriminālprocess par patvaļīgu elektroenerģijas patēriņu bez uzskaites un bez tiesiska pamata.
Turpmākai izmeklēšanai kriminālprocess tika pārsūtīts Zemgales reģiona pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļai.
Izmeklēšanas laikā tika veiktas vairākas procesuālās darbības, tostarp kratīšana, liecinieku pratināšana un citas.
Par aizdomās turēto atzīta viena persona – 1952. gadā dzimis vīrietis. Persona iepriekš nav bijusi policijas redzeslokā. Aģentūrai LETA zināms, ka šī persona ir Oļegs Volodarskis – Elksniņa sievastēvs.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka precīzi nenoskaidrotā laika posmā līdz 25. martam šī persona izveidojusi nelikumīgu pieslēgumu elektrotīkliem ar mērķi patvaļīgi patērēt elektroenerģiju bez uzskaites un bez tiesiska pamata privātīpašumā Daugavpilī.
Realizējot šo noziedzīgo nodarījumu, nolūkā izvairīties no samaksas par faktiski patērēto elektroenerģiju, šī persona organizēja nelikumīga trīs fāžu elektroenerģijas pieslēguma izveidi, izmantojot kabeli bez elektroenerģijas patēriņa uzskaites.
Tajā pašā laikā, realizējot šo noziedzīgo nodarījumu, tika nodarīts mantisks kaitējums elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls”, bojājot uzņēmumam piederošo kabeli.
Uzņēmumam radīti arī materiālie zaudējumi vairāk nekā 10 000 eiro apmērā par nelikumīgi un bez uzskaites patērēto elektroenerģiju.
Par šo pārkāpumu paredzēta īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Aprīlī TV3 raidījums “Nekā personīga” vēstīja, ka ar Elksniņa ģimeni saistītā īpašumā nelegālais elektrības pieslēgums, iespējams, pastāvējis daudzus gadus.
Raidījuma rīcībā esošās fotogrāfijas, video un protokoli liecina, ka 25. martā īpašumā Daugavpilī aizdomās par elektrības zagšanu ieradās elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” Balvu un Ventspils darbinieki, jo vietējie braukt uz šo adresi atteikušies.
“Sadales tīkla” darbinieki īpašumā atklājuši zem zemes grodā ieraktu nelegālu ierīci, kas ar magnētiskiem palaidējiem ļāvusi pārslēgties no legāla elektrības pieslēguma uz nelegālu, vēstīja “Nekā personīga”.
Daugavpils mērs norobežojies no notikušā un norādījis, ka viņš pats tur vairs nedzīvojot. “Ja ir noticis, tas, kas ir noticis, man tas pieņemami nav,” raidījumam piebildis politiķis.
Elksniņš apgalvojis, ka laikā, kad viņš mitinājies šajā īpašumā, par elektrību nav maksājis. Tomēr “Nekā personīga” zināms, ka pie īpašuma oficiālajiem kontaktiem rēķinos un līgumā bijis norādīts Elksniņa e-pasts, ko viņš lietojis savā advokāta praksē.