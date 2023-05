Foto. Scanpix/Andriy Popov

Latvijā 66% uzņēmēju bažījas par klientu spēju savlaicīgi apmaksāt rēķinus







Latvijā 66% uzņēmēju bažījas par klientu spēju turpmāko 12 mēnešu laikā savlaicīgi apmaksāt rēķinus, aģentūrai LETA pavēstīja kredītu pārvaldības uzņēmuma “Intrum” pārstāvji, atsaucoties uz veiktās aptaujas datiem.

Vienlaikus kompānijā norāda, ka vidēji Eiropas valstīs uzņēmēju bažas ir salīdzinoši mazākas – par debitoru spēju savlaicīgi apmaksāt rēķinus nākamo 12 mēnešu laikā satraukti ir vidēji 54% Eiropas uzņēmumu.

“Intrum” ģenerāldirektore Baltijā Ilva Valeika atzīmē, ka savlaicīga maksājumu saņemšana kļūst arvien sarežģītāka līdz ar inflācijas un procentu likmju kāpumu.

Viņa arī min, ka Latvijā puse uzņēmumu apgalvo, ka šobrīd kļūst arvien grūtāk vienoties ar klientiem par abpusēji izdevīgiem maksājumu noteikumiem, kā arī 58% respondentu ir nācies pagarināt maksājumu termiņus, lai neapdraudētu attiecības ar klientiem.

Tāpat jaunākajā aptaujā 45% Latvijas uzņēmumu atzinuši, ka piegādātājiem maksā vēlāk, nekā jebkad akceptētu no klientiem, kamēr 2022.gadā šādu atbildi sniedza 40% uzņēmumu. Savukārt 62% Latvijas uzņēmēju pauduši, ka vēlētos piegādātājiem nodrošināt savlaicīgu rēķinu apmaksu, taču tas šobrīd nav iespējams. Viens no iemesliem ir debitoru maksājumu kavējumi, liekot uzņēmējiem izvēlēties, kurus regulāros maksājumus nosegt pirmos un kurus atlikt.

Aptauja veikta 29 Eiropas valstīs no 2022.gada 28.novembra līdz 2023.gada 4.martam. Aptauju veica “Financial Times” grupas uzņēmums “Longitude”, apkopojot iegūtos datus no vairāk nekā 11 000 uzņēmumu, kas pārstāv 15 nozares. Respondenti bija finanšu direktori vai citas personas ar finanšu zināšanām par uzņēmumu, kurā viņi strādā. Uzņēmumi atlasīti nejauši no B2B datubāzes.