Foto: Zumapress/Scanpix/LETA

Latvija saņēmusi 1170 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas pret Covid-19 devu piegādi







Latvijā saņēmusi kārtējo 1170 “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas pret Covid-19 devu piegādi, aģentūru LETA informēja Nacionālais veselības dienests.

Saņemtās vakcīnas tiks izmantotas, lai turpinātu iedzīvotāju vecumā virs 70 gadiem vakcināciju, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieku un klientu vakcināciju, kā arī medicīnas iestāžu darbinieku vakcināciju.

Vakcīna “Comirnaty”, kuru ražo “Pfizer”/”BioNTech”, tiks uzglabāta Valsts asinsdonoru centrā, kā rīcībā ir trīs jaunas dziļās saldēšanas iekārtas, kas nodrošina ražotāja noteiktās vakcīnas uzglabāšanas prasības, bet par vakcīnas loģistiku Latvijā un tās izvadāšanu uz konkrētiem vakcinācijas kabinetiem atbildīgs AS “Recipe Plus”.

Šonedēļ paredzēta vēl viena vakcīnu piegāde, kura Latviju varētu sasniegt 9.martā. Ar šo piegādi plānots saņemt 24 000 ražotāja “AstraZeneca” vakcīnas devu.

Kopumā no 8.marta līdz 4.aprīlim paredzētas desmit vakcīnu piegādes, kā rezultātā Latvija varētu saņemt 164 448 vakcīnas devu. Tas nozīmē, ka šonedēļ Latvija varētu saņemt kopumā 15% no šajā laika periodā – no 8.marta līdz 4.aprīlim – paredzētajām vakcīnu devām.

Pēc abām minētajām piegādēm, nākamā, ko Latvija varētu saņemt, tiek plānota 15.martā, kad Latvijā varētu pienākt 1170 “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas devu piegāde. Savukārt ievērojami lielāka piegāde varētu nonākt Latvijā 17.martā, kad plānots saņemt 15 412 vakcīnas devu no “AstraZeneca”.

Mēneša otrajā pusē – 21.martā – plānots saņemt 16 800 ražotāja “Moderna” vakcīnas devu un dienu vēlāk – 22.martā – Latvijā varētu pienākt 1170 “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas devu. Tikmēr 24.martā plānots saņemt 37 444 “AstraZeneca” vakcīnas devu, bet 29.martā – 1170 “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas devu.

Lielākā vakcīnu piegāde šajā laika periodā tiek plānota 31.martā, kad paredzēts saņemt 40 912 “AstraZeneca” vakcīnas devu. Pēc šīs piegādes vēl paredzēts saņemt 25 200 vakcīnas devu no “Moderna”.

Visas šīs piegādes vēl nav apstiprinātas, turklāt, kā iepriekš skaidrojusi Veselības ministrija, informācija par gaidāmajām vakcīnu piegādēm ir mainīga.