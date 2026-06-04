Latvijā viltoto cigarešu īpatsvars pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju vairāk nekā divarpus reizes 0
Latvijā viltoto cigarešu patēriņa īpatsvars 2025. gadā sasniedza 12,9% no kopējā cigarešu patēriņa jeb aptuveni 220 miljonus cigarešu, liecina jaunākais KPMG pētījums par nelegālo cigarešu un karsējamās tabakas patēriņu Eiropā. Tas ir būtiski virs Eiropas vidējā rādītāja – 38 pētījumā analizētajās Eiropas valstīs viltojumi veidoja 4,9% no kopējā cigarešu patēriņa.
Saskaņā ar KPMG pētījumu “Nelegālais cigarešu un karsējamās tabakas patēriņš, kā arī perorālo nikotīna produktu tirgus daļa Eiropā”, nelegālo cigarešu patēriņš ES 2025. gadā sasniedza 41,8 miljardus cigarešu jeb 10,3% no kopējā patēriņa. Tā rezultātā dalībvalstis zaudēja aptuveni 16,7 miljardus eiro nodokļu ieņēmumos.
Latvija ierindojas starp valstīm ar augstāko viltoto cigarešu īpatsvaru Eiropā. Lielāks viltojumu īpatsvars konstatēts tikai Francijā un Apvienotajā Karalistē, savukārt Latvija ar 12,9% ir trešajā vietā starp pētījumā aplūkotajiem tirgiem.
Pētījums liecina, ka Eiropas nelegālais tirgus piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Viltotās cigaretes kļuvušas par lielāko nelegālā tirgus segmentu, veidojot 44% no visa nelegālā patēriņa ES jeb 18,3 miljardus cigarešu. To apjoms gada laikā pieaudzis par vairāk nekā 20%.
Visaugstākais nelegālo cigarešu īpatsvars Eiropā joprojām ir Francijā, kur tas sasniedz 41,4% no kopējā patēriņa. Francijā vien nelegāli tika patērēti 20,5 miljardi cigarešu, tostarp gandrīz 10 miljardi viltotu cigarešu. Augsti rādītāji reģistrēti arī Beļģijā (24,8%) un Nīderlandē (22,1%).
Eksperti uzsver, ka tradicionālo tabakas kontroles pasākumu – piemēram, pārmērīgas nodokļu celšanas vai stingru aizliegumu – sekas nereti ir pretējas iecerētajam: patērētāji vienkārši tiek novirzīti ēnu ekonomikā, radot ideālus apstākļus nelegālā biznesa uzplaukumam.
Visuzskatāmākais piemērs Eiropā joprojām ir Francija, kur nelegālā tirgus īpatsvars sasniedzis kritiski augstu līmeni – 41,4 %. Šajā valstī pēc strauja akcīzes nodokļu pieauguma un legālās cigarešu paciņas cenas paaugstināšanas virs 11–12 eiro robežas daudzi patērētāji ir pievērsušies melnajam tirgum, kur viltotas cigaretes tiek pārdotas aptuveni uz pusi lētāk nekā legālajā tirdzniecībā.
Kurpretīm Polija demonstrē pretēju piemēru, uzrādot vienu no zemākajiem nelegālā tabakas tirgus līmeņiem Eiropas Savienībā. Pēc ekspertu domām, to veicina sabalansēta un prognozējama akcīzes politika, kas izvairās no straujiem cenu satricinājumiem, pārmērīgi nepalielina cenu atšķirības ar valstīm ārpus ES un nerada pārlieku lielu finansiālo slogu patērētājiem.
Pētījums rāda, ka valstīs, kur tiek īstenota sabalansēta nodokļu politika un konsekventa tiesībaizsardzība, nelegālo tirgu iespējams mazināt. Piemēram, Grieķijā nelegālā tirgus īpatsvars gada laikā samazinājies par 3,4 procentpunktiem, savukārt Ukrainā nelegālais patēriņš sarucis par gandrīz vienu miljardu cigarešu.
Pētījumā pirmo reizi analizēti arī nikotīna spilventiņi. Tajās valstīs, kur šie produkti ir aizliegti vai būtiski ierobežoti, konstatēta plaša neatļautu produktu pieejamība. Visaugstākais neatļautu produktu īpatsvars fiksēts Nīderlandē, Vācijā un Beļģijā, kas liecina par pieprasījuma pārorientēšanos uz nelegālo tirgu.
KPMG pētījums “Nelegālais cigarešu un karsējamās tabakas patēriņš, kā arī perorālo nikotīna produktu tirgus daļa Eiropā” sagatavots pēc Philip Morris Products S.A. pasūtījuma (ar perorālajiem nikotīna produktiem tiek saprasti nikotīna spilventiņi, snuss un košļājamā tabaka). Šajā KPMG pētījumā tika analizēta situācija 38 Eiropas valstis.