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Vienā no Latvijas novadiem iedzīvotājiem maksās Ziemassvētku pabalstu: lai to saņemtu, jāatbilst noteiktiem kritērijiem 0

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LETA
14:45, 19. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Mārupē turpmāk tiks maksāts Ziemassvētku pabalsts, paredz novada domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos par pabalstu piešķiršanu iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

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Kā liecina informācija pašvaldības mājaslapā, Ziemassvētku pabalsts 50 eiro apmērā tiks maksāts reizi gadā.

To varēs saņemt vientuļi pensionāri, kuriem nav likumīgu apgādnieku, pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un politiski represētās personas.

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Pabalsta saņēmējiem Mārupes novadā jābūt nepārtraukti deklarētiem vismaz vienu gadu.

Lai saņemtu pabalstu, no 1. novembra līdz 30. novembrim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

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