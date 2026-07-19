Vienā no Latvijas novadiem iedzīvotājiem maksās Ziemassvētku pabalstu: lai to saņemtu, jāatbilst noteiktiem kritērijiem 0
Mārupē turpmāk tiks maksāts Ziemassvētku pabalsts, paredz novada domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos par pabalstu piešķiršanu iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Kā liecina informācija pašvaldības mājaslapā, Ziemassvētku pabalsts 50 eiro apmērā tiks maksāts reizi gadā.
To varēs saņemt vientuļi pensionāri, kuriem nav likumīgu apgādnieku, pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un politiski represētās personas.
Pabalsta saņēmējiem Mārupes novadā jābūt nepārtraukti deklarētiem vismaz vienu gadu.
Lai saņemtu pabalstu, no 1. novembra līdz 30. novembrim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.