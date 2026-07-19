REUTERS/Issei Kato TPX IMAGES OF THE DAY

Runājot par laikapstākļiem, rīt varēsim baudīt pilnu “programmu” 0

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LETA
14:52, 19. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien Latviju šķērsos ciklons, tāpēc gaidāms stiprs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras vēja brāzmas, īpaši piekrastē, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

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Naktī uz pirmdienu Latvijā vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12..+17 grādiem.

Dienā Latviju no dienvidiem šķērsos ciklons, nesot mākoņainu un lietainu laiku. Rietumu daļā un Vidzemes ziemeļos lietus vietām būs ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss.

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Vējš lielākoties saglabāsies lēns, bet piekrastē un Kurzemē pastiprināsies ziemeļaustrumu un austrumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-18 metrus sekundē, bet Kurzemes piekrastē līdz pat 20-21 metram sekundē.

Gaisa temperatūra austrumu rajonos paaugstināsies līdz +20..+24 grādiem, bet rietumos būs vēsāks, tur +15..+20 grādi.

Rīgā naktī būs mākoņains, brīžiem skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš noslīdēs līdz +15..+17 grādiem.

Dienā debesis galvaspilsētā būs mākoņainas, pēcpusdienā un vakarā gaidāms lietus, vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +20..+22 grādus.

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