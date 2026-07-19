“Tas ir trauksmes zvans, šo nedrīkst palaist pašplūsmā!” Zivtiņš pārliecināts 0
Lai gan kopējais bojāgājušo skaits ceļu satiksmē pašlaik varbūt neuzrāda krasu pieaugumu, atsevišķi gadījumi, kuros īsā laikā dzīvību zaudē vairāki cilvēki, ir nopietns brīdinājums. Tā TV24 raidījumā “Ziņu top” pauž Saeimas deputāts, bijušais Ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš.
Viņš norāda, ka situācijas, kad vienā dienā uz ceļiem bojā iet seši cilvēki vai nedēļas laikā astoņi, nav uztveramas kā parasta statistika. Tie ir signāli, ka satiksmes drošības sistēmā kaut kas nav kārtībā un nepieciešama mērķtiecīga rīcība.
Zivtiņš uzsver, ka ceļu policija nav tikai dienests, kas soda par ātruma pārsniegšanu vai stāv ceļmalā, gaidot pārkāpējus. Tā ir specializēta struktūra, kuras uzdevums ir daudz plašāks par sodīšanu.
Ceļu policijas darbā ietilpst arī izglītošana, darbs ar bērnudārziem un skolām, kā arī sarunas ar velosipēdistiem, gājējiem un sabiedriskā transporta vadītājiem. Tā ir sistēma, kurā drošība tiek veidota ilgtermiņā, nevis tikai reaģējot uz negadījumiem.
Pēc Zivtiņa teiktā, satiksmes drošība nav tikai policijas jautājums. Tajā iesaistīta arī apdrošināšanas nozare, finanšu sektors, izglītības sistēma, mediķi, glābēji un ugunsdzēsēji. Ceļu satiksmes negadījuma vietā bieži strādā vairāki dienesti, un katram no tiem ir sava nozīme.
Viņš uzsver, ka šī sadarbība ir milzīgs mehānisms, kuru nedrīkst izjaukt. Ja sistēma tiek salauzta un atstāta pašplūsmā, cerot, ka cilvēki paši sevi regulēs un viss būs kārtībā, rezultāts nebūs labs.
Zivtiņš salīdzina pašreizējo situāciju ar baržu, kas slīd pret straumi ar izslēgtu dzinēju. Kādu brīdi var šķist, ka viss vēl kustas uz priekšu, taču brīdī, kad tā sāks slīdēt atpakaļ, sekas var būt ļoti smagas.
Viņš brīdina, ka Latvija satiksmes drošības ziņā nav starp Eiropas līderēm. Tieši pretēji – pēc viņa vērtējuma, Latvija joprojām atrodas drīzāk lejasgalā, un tas nozīmē, ka situācijas uzlabošanai nepieciešams konsekvents un profesionāls darbs.
Lai Latvija pietuvotos vidējam Eiropas līmenim satiksmes drošībā, nepietiek ar cerībām un kampaņām pēc traģēdijām. Nepieciešama pastāvīga kontrole, izglītošana, preventīvais darbs un visu iesaistīto dienestu sadarbība.
Zivtiņš uzsver, ka ceļu satiksmes drošību nedrīkst atstāt pašplūsmā. Pretējā gadījumā sabiedrība par to samaksās ar cilvēku dzīvībām.