No omītes recepšu klades – divi ideālā upeņu ievārījuma varianti 0
Upenes ir vienas no aromātiskākajām Latvijas vasaras ogām, un no tām sanāk izcils ievārījums ziemas krājumiem. Tās satur daudz dabīgā pektīna, tāpēc ievārījums viegli iegūst biezu konsistenci arī bez īpašām cukura piedevām.
Piedāvājam divas pārbaudītas receptes – vienu ar apelsīnu, kas ievārījumam piešķir svaigu citrusaugļu noti, un otru – klasisko “Piecu minūšu” recepti, kuru daudzi atceras vēl no bērnības.
Iepriekš sagatavojiet burkas un vākus. Burkas rūpīgi nomazgājiet un sterilizējiet sev ērtākajā veidā – cepeškrāsnī, virs tvaika vai mikroviļņu krāsnī. Vākus novāriet 10-15 minūtes.
Noderīgi zināt: Upenes ir bagātas ar C vitamīnu un antioksidantiem. Lai gan daļa vitamīnu vārīšanas laikā pazūd, īsāka termiskā apstrāde palīdz saglabāt vairāk vērtīgo vielu, tāpēc “Piecu minūšu” metode joprojām ir viena no iecienītākajām mājas saimniecībās.
Sagatavots pēc ārzemju mediju materiāliem.