Latvijas uzņēmumiem jādomā par elektroenerģijas taupīšanu, norāda RTU profesore







Latvijā līdz šim bija izdevīgi, jo mums bija elektroenerģijas saslēgumi gan ar Eiropu, gan Krieviju, tātad sistēma bija diversificēta. Kas notiks tālāk? Vai spēsim iztikt bez Krievijas elektroenerģijas? TV24 “Speciālizlaidumā” skaidro Dagnija Blumberga, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, profesore.

Situācija elektroenerģijas jomā ir laba. 75% elektrības mēs saražojam paši, 7% importējam no Krievijas, bet 17% no Zviedrijas. Līdz ar to šobrīd aktualizējas vien jautājums par to, vai šos 7% varam aizstāt ar ko citu.

D.Lejiņa saka: “Noteikti varam samazināt un padaudz. Tur būtu jāķeras pie rūpniecības uzņēmumiem, viņiem jādara zināms, ka par to ir jāsāk domāt. Jo elektroenerģijas lietotājiem ir jēdziens “pīķa slodzes nogriešana”, jo tas prasa vislielākās jaudas.”

Brīdī, kad elektroenerģijas patēriņā ir pīķa brīdis, vajadzētu apsvērt ražošanas jaudu izmaiņas. “Dārgie rūpniecības cilvēki, pārceliet darbu uz nakts maiņām, varbūt valsts var nokompensēt naktsmaiņu darbu vai kā citādi atbalstīt,” rosina profesore.

Tāpat arī viņa norāda, ka ir vērts domāt par elastīgumu – ja kādos brīžos ir elektroenerģijas pārpalikums, tad var ieslēgt ventilācijas sistēmas un papildu apkures sistēmas, bez kurām pīķa slodzes brīdī, iespējams, var iztikt. Uzņēmumiem tā būtu iespēja ietaupīt ievērojamus resursus.