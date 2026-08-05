Ar publisku attaisnojumu netika līdzēts – KNAB sāk pārbaudi par deputātes Rasimas saņemto kompensāciju 0
Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas (P) negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi un pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību, aģentūra LETA noskaidroja KNAB.
Papildus KNAB norāda, ka pēdējo gadu laikā KNAB vairākkārt ir vērsis Saeimas uzmanību un informējis tās atbildīgās amatpersonas par deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju normatīvā regulējuma nepilnībām, kas rada iespēju kompensāciju sistēmu izmantot negodprātīgi.
KNAB saredz risku, ka spēkā esošais regulējums var tikt izmantots, lai negodprātīgi iegūtu tiesības saņemt dzīvojamās telpas īres kompensāciju, apzināti deklarējot dzīvesvietu vairāk nekā 39 kilometru attālumā no Rīgas, tostarp gadījumos, kad personai faktiski pieder dzīvojamā telpa Rīgā vai ne vairāk kā 39 kilometru attālumā no tās.
Līdzšinējā KNAB praksē ir konstatēti gadījumi, kad Saeimas deputāti kompensācijas saņēmuši prettiesiski. Divos gadījumos deputāti saukti pie kriminālatbildības par transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju izkrāpšanu, un abos gadījumos ir stājušies spēkā notiesājoši tiesas spriedumi.
KNAB ieskatā, kompensāciju negodprātīgas pieprasīšanas un izmaksas risku varētu mazināt ar stingrāku kompensāciju izmaksas procesa kontroli, nosakot papildu prasības attiecībā uz iesniedzamajiem un izvērtējamajiem dokumentiem. Piemēram, varētu noteikt pienākumu iesniegt apliecinājumu, ka Saeimas deputātam nav radniecības saišu ar īrētās dzīvojamās telpas īpašnieku un ka tam nepieder dzīvojamā telpa Rīgā vai ne vairāk kā 39 km attālumā no Rīgas.
Kā ziņots, diskusijas par deputātu saņemtajām kompensācijām aktualizējušās pēc tam, kad publiskajā telpā izskanēja informācija, ka deputāte Rasima dzīvokļa īres kompensācijā mēnesī saņem 610 eiro, lai gan amatpersonas deklarācijā redzams viņai galvaspilsētā piederošs dzīvoklis. Pati deputāte sociālajos medijos paskaidrojusi, ka šo dzīvokli iegādājusies viņas māte uz deputātes vārda, lai tas paliktu viņai nākotnē. Deputāte skaidroja, ka šajā dzīvoklī nekad nav dzīvojusi un no tā negūst ienākumus.
Deputāti var saņemt vienotu telpu īres un transporta izdevumu kompensāciju, tostarp par sabiedriskā transporta izmantošanu. Kompensācijas “griestus” nosaka, pamatojoties uz deputāta norādīto deklarēto dzīvesvietu, un Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus piešķirtā kompensācijas limita jeb normas robežās. Ne visi deputāti izmanto iespēju saņemt kompensācijas. Piemēram, augustā no visiem 100 deputātiem 58 deputāti nebija saņēmuši nekādas kompensācijas.
Deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas pieļaujamie apmēri tiek rēķināti, aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēram piemērojot attiecīgus koeficientus, kas noteikti likumā – Saeimas kārtības rullī.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot deputāta pilnvaras. Kompensāciju sistēma ir izveidota, lai Saeimā ievēlēto deputātu dzīvesvieta neietekmētu viņu iespējas veikt deputāta pienākumus. Piemēram, tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, nebūtu nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar rīdziniekiem.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) paziņojis, ka esot vairāki piemēri, kad ar Saeimas deputātu kompensācijām, iespējams, tiek manipulēts un tās pieprasītas nepamatoti, bet tā būšot vienmēr.