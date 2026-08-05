Foto: Scanpix/Reuters/LETA

Aizkulišu diplomātija turpinās: atklājas jaunas slepenas Eiropas un Krievijas sarunas par Ukrainu 0

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LETA
11:59, 5. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Kamēr publiski turpinās diskusijas par iespējām panākt mieru Ukrainā, aizkulisēs notikušas arī neformālas sarunas ar Krievijas pārstāvjiem. Kā vēsta “Bloomberg”, pagājušajā mēnesī bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas slepus tikušās ar Krievijas pārstāvjiem, lai apspriestu iespējamos ceļus kara izbeigšanai.

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Sarunās piedalījās bijušais Lielbritānijas nacionālās drošības padomnieks Tims Barovs, bijušais Vācijas valsts sekretārs Markuss Ederers un pieredzējušais Francijas diplomāts Pjērs Vimons. “Bloomberg” avoti neatklāja, kas pārstāvēja Krieviju šajā tikšanās reizē.

“Bloomberg” norāda, ka Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Krievijas pārstāvji nav apstiprinājuši, ka šādas sarunas notikušas.
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“Bieži vien bijušie ierēdņi un analītiskie centri iesaistās neformālās diplomātiskās iniciatīvās, (..) lai izpētītu iespējamos risinājumus sarežģītām starptautiskām problēmām.

Šādas tikšanās visbiežāk ir privātas iniciatīvas, kurām nav oficiāla pilnvarojuma, un tās notiek ekspertu diskusiju formātā. Šīs tā dēvētās otrā plāna tikšanās ir vērstas uz ideju apmaiņu, kuras vēlāk var tikt nodotas tālāk pa valdības kanāliem,” norāda “Bloomberg”.

Šis nav pirmais gadījums, kad kļuvis zināms par slepenām sarunām, kurās piedalījušies Eiropas un Krievijas pārstāvji. Jūlijā Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs paziņoja par Vācijas un Krievijas pārstāvju tikšanos savas valsts teritorijā.

Pēc politiķa teiktā viena no tikšanās tēmām bija kara izbeigšana Ukrainā.

Ukrainas Ārlietu ministrija, reaģējot uz šo informāciju, paziņoja, ka šādām sarunām nav gandrīz nekāda nozīme kara izbeigšanā. Ministrijas preses sekretārs norādīja, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās.

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