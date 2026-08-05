“Karstasinīgie igauņi…” Lavrovs atkal draud Baltijas valstīm pēc runām par NATO kodolatturēšanas spēkiem 17
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs kārtējo reizi nācis klajā ar asiem paziņojumiem par Baltijas valstīm, apgalvojot, ka tās kļuvušas par galveno spiediena instrumentu pret Krieviju. Viņš asi reaģēja uz pēdējā laikā izskanējušajām diskusijām par iespējamu NATO kodolatturēšanas spēju izvietošanu alianses austrumu flangā. Par to vēsta Krievijas mediji.
Lavrovs apgalvoja, ka Latvija, Lietuva un Igaunija tagad esot galvenās “kaujas galviņas”, kuras Rietumi vērš pret Krieviju.
Šādi izteikumi izskanēja pēc tam, kad Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pauda gatavību apspriest NATO kodolatturēšanas spēju iespējamu izvietošanu, ja to paredzētu alianses kopējā aizsardzības politika.
Abi prezidenti uzsvēruši, ka runa ir par NATO kolektīvās drošības pasākumiem, nevis par vienpusēju Baltijas valstu iniciatīvu.
Maskava uz šiem paziņojumiem reaģēja asi. Krievijas amatpersonas norādīja, ka iespējamu NATO kodolatturēšanas līdzekļu izvietošanu Baltijas valstīs uztvertu ļoti nopietni un neignorētu.
Lavrovs: Krievija negrasās izbeigt karu
Tajā pašā laikā Lavrovs atkārtoti paziņoja, ka Krievija negrasās pārtraukt karu Ukrainā, kamēr nebūs sasniegti Vladimira Putina izvirzītie mērķi.
Pēc viņa teiktā, Maskava joprojām uzstāj uz prasībām, kuras tika izvirzītas 2024. gada jūnijā. Tās paredz Ukrainas bruņoto spēku izvešanu no Doņeckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabaliem, Krimas un šo teritoriju atzīšanu par Krievijas daļu, atteikšanos no pievienošanās NATO, kā arī Ukrainas “demilitarizāciju” un “denacifikāciju”.
Savukārt Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apgalvoja, ka Krievija karo ne tikai ar Ukrainu, bet arī ar Eiropas valstīm un ASV, tādēļ, viņaprāt, konflikts jau sen pāraudzis “pilna mēroga karā”, nevis tā dēvētajā “speciālajā militārajā operācijā”.