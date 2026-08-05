Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Specdienesti pēdējā brīdī novērš Krievijas plānotu atentātu pret dronu ražotāju Eiropā 0

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LETA
21:36, 5. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas specdienesti plānojuši nogalināt Vācijas dronu ražošanas uzņēmuma “Donaustahl” vadītāju Štefanu Tūmanu, vēsta laikraksts “Die Zeit”.

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Pateicoties Vācijas specdienestu ātrajai reakcijai, traģēdiju izdevies novērst. Dienesti saņēmuši brīdinājumus no kolēģiem draudzīgajās valstīs.

Pavasarī Vācijas policija Spānijā un Vācijā Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajā zemē aizturēja divus aizdomās turamos – ukraini Serhiju N. un rumānieti Allu S., vēsta laikraksts.

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Laikā no 2025. gada decembra līdz 2026. gada martam aizdomās turamie novēroja Tūmanu viņa dzīvesvietā.

Viņi fotografēja un filmēja Tūmana māju un uzņēmuma galveno mītni. Informāciju viņi arī vāca internetā.

Informācija par to, ka Tūmans, pēc visa spriežot, atrodas ārkārtējās briesmās, 2025. gada decembrī nonāca Vācijas specdienestu rīcībā no ārvalstu kolēģiem.

Drīz pēc tam Bavārijas drošības struktūru darbinieki aizturēja Serhiju N. Viņi konfiscēja Serhija N. mobilos tālruņus un nokopēja lielu datu apjomu.

Tā kā laika nepietika, lai analizētu viņa mobilos tālruņus jau aizturēšanas laikā, darbinieki vīrieti atbrīvoja.

Tikai drīz pēc tam datu analīze parādīja – Serhijs N., kā noprotams, uzturējis sakarus ar Krievijas specdienestu. Izmeklētāji arī uzzināja par iespējamajiem mēģinājumiem Šternbergā, Bavārijā, izspiegot Tūmana tēvu, lai noskaidrotu informāciju par dēla atrašanās vietu. Taču tad Serhijs N. jau bija aizbēdzis kopā ar ģimeni uz Spāniju.

Tikmēr Vācijā Alla S. turpināja novērot Štefanu Tūmanu. Alla S., domājams, nav profesionāla aģente, un izmeklētājiem par viņu radies iespaids kā par stipri amatierisku.

Drošības struktūras operāciju veica martā – Serhijs N. tika aizturēts Spānijā, bet Alla S. – Ziemeļreinā-Vestfālenē. Ģenerālprokurors apsūdzēja aizturētos, ka viņi darbojušies kā ārvalstu izlūkošanas aģenti.

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