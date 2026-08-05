“Sajūta kā seriālā!” Latvieši atklāj šausmu filmu vērtus stāstus par piedzīvoto slimnīcas uzņemšanu nodaļās 0
LA.LV bieži rakstām par veselības aprūpes tēmu – parasti par dažnedažādākajām pacientu pieredzēm. Retāk ar saviem piedzīvojumiem vai novērojumiem dalās medicīnas iestāžu personāls, taču šoreiz stāsts par Sandas novērojumiem.
“Rīta piezīme slimnīcā! Plkst. 4:01. Pa dienu ieved čali. Mocās sāpēs pa visu kreiso pusi. Kaut kas noticis vannasistabā – kritis, galvu laikam sasitis un kas vēl tur… Bļauj, neviens nenāk! Atkal ceļos, eju meklēt kādu! Atnāk medbrālis – iedod kaut kādas standarta zāles, ko var iedot bez ārsta norīkojuma. Prasa tramadolu, ko, protams, viņš nevar dabūt! P.S. Kad ieveda viņu, medbrālis jau man pateica, ka narkomāns. Un tagad arī sāk aurot pa visu gaiteni tantuks. Nu tāds man šī rīta stāstiņš.”
Viņas rīta “piedzīvojumi” motivējuši arī citus soctīklotājus dalīties savos stāstos.
Piemēram, Elfa raksta: “Reiz februārī ar nenormālu klepus lēkmi nokļuvu uzņemšanā. Sajūta kā seriālā “ER”. Vienā koridora galā skaista sarkanmate pusplika pastaigājas, ap viņu – māsiņas un apsargs. Otrā galā blakus man liels, būdīgs vīrietis ar noskūtu galvu un lauztu, asiņainu degunu raud kā mazs puika. Es medmāsai saku: “Pie jums gan jautri!” Viņa pasmaida: “Jā, piektdienu un sestdienu naktīs te tā ir gandrīz vienmēr.””
Arī Nauris atceras kādu neparastu nakti slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Viņš tur bija nonācis nepārejošu žagu dēļ, un pēc ārstu iedotā līdzekļa, īpaši pēc vairākām negulētām diennaktīm, ļoti ātri iemidzis. Pamodies viņš vien brīdī, kad māsiņa satraukta mēģinājusi viņu uzmodināt, jo bija satraukusies, ka viņam “gals klāt”.
“Tikmēr dažas gultas tālāk auroja jaunietis, kurš to pašu vielu bija apēdis lielākos kvantumos no savas omes krājumiem. Reiz redzēju arī vīru ar nazi, kuru gan ātri nomierināja,” teic Nauris.
Darbinieku trūkums veselības aprūpē
Latvijas veselības aprūpes sistēmā joprojām trūkst simtiem speciālistu. Oficiāli ārstniecības iestādes pieteikušas vismaz 840 vakances ārstiem, māsām un citiem medicīnas darbiniekiem, taču Veselības ministrijā atzīst – reālais trūkums ir vēl lielāks. Īpaši sarežģīta situācija ir ar māsām un speciālistiem ārpus Rīgas.
VM īsteno pasākumus speciālistu piesaistei – līdz 2025. gadam valsts sektorā ar atbalsta programmu bija piesaistītas gandrīz 300 ārstniecības personas, taču ministrijā norāda, ka vajadzība pēc ārstniecības personāla joprojām ir liela.
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