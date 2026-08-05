Ārzemēs dzīvojoša latviete pastāsta, kā atšķiras bērnu pabalsti Latvijā un Vācijā – starpība ir jūtama 0
360 kanāla raidījumā “Ģimene burkā” Vita Valtere ciemojās pie savas māsas Ingas Vācijā. Līdzās ģimeniskām sarunām Vita uzzina arī par būtiskajām atšķirībām starp sociālā atbalsta sistēmām Vācijā un Latvijā. Abu saruna ievirzās par bērnu pabalstiem – starpība ir jūtama.
Vita Valtere stāsta, ka pēc bērna piedzimšanas Vācijā atbalstu nebija viegli saņemt. Nācās iziet cauri birokrātiskām procedūrām un pierādīt savas tiesības uz valsts palīdzību. Tomēr pēc visu formalitāšu nokārtošanas ģimene saņēmusi ne vien bērna pabalstu, bet arī atbalstu mājokļa izdevumu segšanai.
Salīdzinot situāciju ar Latviju, atklājas ievērojama atšķirība. Dāmas spriež, ka Latvijā bērnu pabalstā Vita saņem 50 eiro par bērnu, savukārt Vācijā tas sasniedz aptuveni 250 eiro par bērnu, kā norāda Inga.
Inga Valtere atzīst, ka Vācijā nereti tiek diskutēts par to, ka dāsnā sociālā atbalsta sistēma daļai cilvēku mazina motivāciju strādāt, jo pabalsti kopā ar citiem valsts atbalsta veidiem dažkārt nodrošina līdzvērtīgus ienākumus pilnas slodzes darbam.
Vienlaikus viņa uzsver, ka pašas ģimene nekad nav izmantojusi sistēmu savā labā tikai pabalstu dēļ. Inga Vācijā atrodas jau 20 gadus un regulāri apmeklē Latviju, priecājoties par iespēju satikt savus tuviniekus.