Foto. pexels.com

Ārzemēs dzīvojoša latviete pastāsta, kā atšķiras bērnu pabalsti Latvijā un Vācijā – starpība ir jūtama 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:11, 5. augusts 2026
Stāsti Pieredze

360 kanāla raidījumā “Ģimene burkā” Vita Valtere ciemojās pie savas māsas Ingas Vācijā. Līdzās ģimeniskām sarunām Vita uzzina arī par būtiskajām atšķirībām starp sociālā atbalsta sistēmām Vācijā un Latvijā. Abu saruna ievirzās par bērnu pabalstiem – starpība ir jūtama.

Veselam
Neriskējiet ar savu veselību! Šos pārtikas produktus pēc derīguma termiņa beigām nekādā gadījumā nedrīkst lietot uzturā
Kokteilis
10 pazīmes, kas atklāj sievietes vecumu – lai kā tu censtos to slēpt, pēc tām redzams, ka tev jau ir vairāk nekā 40 gadu
Viņš brīdināja par 2008. gada krīzi un Covid-19. Tagad Roberts Pestons ceļ trauksmi par daudz lielāku katastrofu 15
Lasīt citas ziņas

Vita Valtere stāsta, ka pēc bērna piedzimšanas Vācijā atbalstu nebija viegli saņemt. Nācās iziet cauri birokrātiskām procedūrām un pierādīt savas tiesības uz valsts palīdzību. Tomēr pēc visu formalitāšu nokārtošanas ģimene saņēmusi ne vien bērna pabalstu, bet arī atbalstu mājokļa izdevumu segšanai.

Salīdzinot situāciju ar Latviju, atklājas ievērojama atšķirība. Dāmas spriež, ka Latvijā bērnu pabalstā Vita saņem 50 eiro par bērnu, savukārt Vācijā tas sasniedz aptuveni 250 eiro par bērnu, kā norāda Inga.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šonakt segu nevajadzēs! Pat nakts melnumā termometra stabiņš vietām rādīs +20 grādus
NATO austrumu flangs gatavojas sadursmei ar Krieviju: Putinam var būt nepieciešams vēl viens “uzvarēts” karš pirms nākamajām vēlēšanām
Trīsgadīgā Anna raud sāpēs, bet tētim jāpaliek ārpusē: tikai pēc likuma piesaukšanas ģimene panāk savu

Inga Valtere atzīst, ka Vācijā nereti tiek diskutēts par to, ka dāsnā sociālā atbalsta sistēma daļai cilvēku mazina motivāciju strādāt, jo pabalsti kopā ar citiem valsts atbalsta veidiem dažkārt nodrošina līdzvērtīgus ienākumus pilnas slodzes darbam.

Vienlaikus viņa uzsver, ka pašas ģimene nekad nav izmantojusi sistēmu savā labā tikai pabalstu dēļ. Inga Vācijā atrodas jau 20 gadus un regulāri apmeklē Latviju, priecājoties par iespēju satikt savus tuviniekus.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Kā tas ir iespējams valstī, kur runā par demogrāfijas krīzi?” Gaidot trešo bērnu, mātei par pabalstu jācīnās tiesā
“Vai audžubērns ēd dārgāk?” Rīgas pašvaldības jaunie pabalsti izsauc diskusiju vētru
RAKSTA REDAKTORS
“Vai zīdainis līdz gada vecumam neskaitās vēl viens bērns?” Mamma jautā par pabalstu sistēmu Latvijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.