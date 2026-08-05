“Tas varbūt izklausās absurdi…” Radusies jauna ideja, kā hakerus izmantot valsts labā 0
Ideja par tā dēvēto balto hakeru iesaistīšanu valsts kritiskās infrastruktūras aizsardzībā varētu palīdzēt laikus atklāt sistēmu ievainojamības, pirms tās savā labā izmanto ļaunprātīgi hakeri. TV24 raidījumā “Preses klubs” šādu pieeju vērtēja zvērināts advokāts Olavs Cers.
Skaidrojot, kā šāda sistēma varētu darboties, Cers vilka paralēles ar medikamentu izstrādi. Pirms jaunas zāles tiek sertificētas un nonāk apritē, tās tiek pārbaudītas un testētas. Līdzīgu principu, viņaprāt, varētu izmantot arī kiberdrošībā, ļaujot baltajiem hakeriem pārbaudīt jau izstrādātas sistēmas.
Īpaši būtiski, viņaprāt, būtu radīt motivāciju šādiem cilvēkiem par atklātajām drošības nepilnībām ziņot sistēmas uzturētājam. Viens no risinājumiem būtu atlīdzība, prēmija vai kāds cits bonuss par tādas ievainojamības atrašanu, kuru nav pamanījuši ne sistēmas izstrādātāji, ne tās pārbaudītāji.
Viņš norādīja, ka tādējādi baltajiem hakeriem būtu skaidra motivācija savas prasmes izmantot, lai palīdzētu novērst vājās vietas un padarītu sistēmas drošākas.
Cers raidījumā pieļāva arī vēl kādu iespēju – rīkot balto hakeru sacensības, kurās dalībniekiem tiktu dots uzdevums pārbaudīt jaunas sistēmas drošību.
“Mēs izstrādājām jaunu produktu. Ejiet, mēģiniet uzlauzt, un kurš uzlauzīs, dabūs prēmiju,” ideju raksturoja Cers, gan piebilstot, ka sākotnēji tā varētu izklausīties absurdi.
Tomēr tieši šāds skatījums, viņaprāt, var palīdzēt pamanīt nepilnības, kuras sistēmas izstrādātājiem var palikt nepamanītas. Baltais hakeris sistēmai pieietu no cita skatpunkta un mēģinātu atrast veidus, kā tās aizsardzību apiet.
“Baltais hakeris, kurš jau drusku vairāk ir huligāns, tomēr ar citu skatījumu pieies tam visam, un tas būtu ļoti labs testa režīms,” skaidroja Cers.