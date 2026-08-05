Maskavas mērs pareģo Krievijai fatālu galu, ja vien Putins dos zaļo gaismu vienam lēmumam 0
Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins iestājās pret pilnīgu Krievijas ekonomikas pārcelšanu uz kara sliedēm, par ko neoficiāli runā Vladimira Putina administrācijā.
Ierēdnis paziņoja, ka šāds lēmums var izraisīt smagas sekas visai valstij, raksta Dialog.ua.
Intervijā Krievijas propagandistu medijiem viņš šādus priekšlikumus nosauca par nederīgiem un uzsvēra, ka bez funkcionējošas civilās ekonomikas nav iespējams nodrošināt stabilus ienākumus gan iedzīvotājiem, gan visam valsts budžetam.
“Nogalināt normālu ekonomiku – tas nozīmē nogalināt valsti vispār,” paziņoja Sobjaņins.
Aicinājumi pāriet uz Krievijas Federācijas kara ekonomiku nesen atkal izskanēja no Krievijas deputāta Andreja Koļesņika puses.